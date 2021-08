Alessia Maurelli: “A Rio Farfalle senza medaglia scansate”/ L’attacco ai giornalisti

La Nazionale azzurra di ginnastica ritmica è tornata in patria al termine dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le Farfalle hanno regalato all’Italia un bronzo, che rappresenta la quarantesima – nonché ultima – medaglia della competizione. Al rientro, tuttavia, si è accesa una piccola polemica tra l’atleta Alessia Maurelli e i giornalisti presenti all’aeroporto di Fiumicino.

La Farfalla ha ricordato i momenti meno entusiasmanti della storia della ginnastica artistica, tra cui anche i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016. La squadra, in quel caso, tornò a casa senza medaglia, seppure fosse riuscita a sfiorarla, posizionandosi al quarto posto della gara. Una delusione ancora ben vivida nella mente di Alessia Maurelli, la quale ha rimproverato gli addetti all’informazione per non avere dato visibilità alle azzurre, nonostante la prestazione fosse stata lodevole.

Alessia Maurelli: “A Rio Farfalle senza medaglia scansate”. La polemica coi giornalisti

“A Rio 2016 arrivammo quarte. Ricordo il momento dello sbarco in aeroporto con una grande tristezza. Eravamo molto deluse dal risultato e i giornalisti ci hanno scansato perché eravamo senza medaglie. Per me e per Martina Centofanti (le uniche che hanno partecipato ad entrambe le edizioni dei Giochi Olimpici, ndr) è una importante rivincita”. Lo ha detto il capitano Alessia Maurelli al rientro in Italia da Tokyo. Una polemica soltanto accennata con il sorriso, ma che ha messo in luce la necessità di fare un applauso a tutti gli atleti che – anche senza conquistare medaglie – hanno dato il meglio di sé alle Olimpiadi.

Successivamente proprio Alessia Maurelli si è improvvisata giornalista. Microfono alla mano, il capitano delle Farfalle ha presentato le compagne Martina Centofanti, definita il suo “braccio destro”; la concittadina Martina Santandrea; la esordiente Daniela Mogurean e Agnese Duranti. A loro ha posto qualche domanda, meritandosi anche qualche applauso dallo studio di Sky Sport. Il clima è stato dunque immediatamente rasserenato.



