Sarebbe bastata la medaglia di bronzo per ritenere conclusa al meglio la giornata, ma Alessia Maurelli si è spinta oltre alle Olimpiadi 2024 di Parigi grazie al fidanzato Massimo Bertelloni e alla proposta di matrimonio di quest’ultimo che sta già facendo il giro del mondo. Quindi, ora la capitana delle Farfalle azzurre porta al collo un bel bronzo, a cui si aggiunge un bell’anello d’oro. Era appena scesa dal podio dopo la premiazione, quando ha visto spuntare il fidanzato dalla tenda del palazzetto. L’uomo si è inginocchiato e le ha fatto la proposta di matrimonio.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024/ Classifica medaglie Italia: Argento Consonni-Viviani! E Malan.. (10 agosto)

Pare che l’idea di convolare a nozze fosse nell’aria, alla fine il fidanzato di Alessia Maurelli ha scelto la cornice delle Olimpiadi 2024 di Parigi, peraltro il momento di soddisfazione professionale della fidanzata, e proprio questo è motivo di discussione sui social, dove non c’è solo chi si è fatto travolgere dal romanticismo del momento, ma c’è anche chi ha contestato la “tempistica”. Di sicuro, un momento indimenticabile per la coppia, visto che l’azzurra prima si è messa le mani al volto, poi ha abbracciato il futuro marito.

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI/ Streaming video Rai: Gimbo resiste, Sottile vola! Olimpiadi Parigi 2024

ALESSIA MAURELLI DOPO LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DI MASSIMO BERTELLONI

Alessia Maurelli e Massimo Bertelloni sono finiti sul maxischermo dell’arena La Chapelle di Parigi tra gli applausi delle altre Farfalle azzurre e di tutto il pubblico. Quasi senza parole l’azzurra, che ha commentato la proposta di matrimonio ai microfoni della Rai: «Ancora non ho realizzato… L’anno scorso, come battuta gli avevo detto che gliela avrei fatta io, mai avrei pensato che me l’avrebbe fatta lui».

La futura sposa è la capitana della squadra che ha dato la carica al gruppo e con Martina Centofanti ha vissuto la delusione del quarto posto a Rio, dove il giudizio fu contestato, riscattandosi a Tokyo e confermandosi oggi, in quella che è la sua ultima Olimpiade. Una gran bella conclusione per lei, da dieci anni in Nazionale. Ora dovrà preparare il matrimonio con il giovane attore a cui è legata sentimentalmente da due anni.

Diretta Giorgio Malan/ Medaglia di bronzo nel pentathlon moderno per l'Italia, Cicinelli 5° (Olimpiadi 2024)