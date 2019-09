Alessia Morani vs look Daniela Santanchè/ “Solo Bellanova può vestirsi come vuole?”

Alessia Morani ironizza sul look sfoggiato da Daniela Santanchè alla manifestazione di FdI e Lega a Roma: scoppia la bufera sui social. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di body shaming, in particolare a proposito dellecritiche ricevute dalla neo ministro Teresa Bellanova per l’abito blu sgargiante indossato il giorno del giuramento del Governo Conte-bis. Tantissimi esponenti del Partito Democratico si sono schierati al fianco dell’ex sindacalista, così come tanti parlamentari che con i dem non centrano niente. E, a pochi giorni di distanza, direttamente da casa Pd è arrivata la frecciatina di Alessia Morani per la mise della Santanchè. Ricordiamo che già in occasione del voto alla mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte la deputata di Fratelli d’Italia era già finita nel mirino degli haters sul web per la sua originale pettinatura.

DANIELA SANTANCHE’, ALESSIA MORANI CRITICA IL LOOK: LA REPLICA

«I nuovi patrioti all’amatriciana. La loro inconfondibile sobrietà che fa rima con credibilità»: così Alessia Morani su Twitter, postando uno screenshot dell’intervista rilasciata da Daniela Santanchè ai microfoni di La7. Parole che non sono passate inosservate sui social: l’esponente dem è stata aspramente criticata da molti utenti su Twitter e, poco dopo, è arrivata la replica della diretta interessata. La senatrice di Fratelli d’Italia ha evidenziato, citando il caso Bellanova: «Quindi… ricapitolando… solo la Bellanova si può vestire come vuole?!?». Aggiungendo in seguito: «C’è chi usa due pesi e due misure, vero Alessia Morani?». La dem non ha ribattuto alle esternazioni della Santanchè, che ha ricevuto numerosi attestati di sostegno e di vicinanza dopo l’ironia della “rivale” politica.





