Alessia Pascarella e Lino Giuliano: l’indiscrezione prima del Grande Fratello

Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono stati i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island incollando milioni di telespettatori davanti ai teleschermi con la loro storia. Dopo aver chiesto più volte un confronto e aver ricevuto un no, Alessia ha finalmente avuto la possibilità di parlare con il fidanzato con cui ha deciso di chiudere. Dopo l’addio, sui social, non sono mancate le frecciatine fino alla notizia bomba della partecipazione di lui alla nuova edizione del Grande Fratello che Alessia ha commentato sui social ammettendo di non sapere se fosse vero ma aggiungendo di essere felice qualora i rumors dovessero concretizzarsi.

A poche ore dalla notizia della partecipazioni di Lino al Grande Fratello è però arrivata una clamorosa indiscrezione secondo cui Alessia e Lino, nonostante la brutta rottura, continuerebbero a sentirsi.

Alessia Pascarella e Lino Giuliano insieme al Grande Fratello?

Secondo alcune segnalazioni, Alessia Pascarella e Lino Giuliano continuerebbero a sentirsi: la prima a riportare tale voce è stata Deianira Marzano che ha ricevuto la segnalazione di una follower secondo cui i due ex fidanzati non avrebbero mai smesso di sentirsi. Attualmente, tuttavia, non ci sono prove che confermerebbero tale voce anche se, stando a quello che racconta Alessandro Rosica, pare che al Grande Fratello non ci sarà solo Lino ma anche Alessia.

I due si sarebbero infatti accordati per creare “uno show nello show” fatto di sfuriate e colpi di testa. Lino e Alessia, dunque, sarebbero pronti a seguire un copione a cui, sempre stando a quello che scrive rosica, potrebbe partecipare anche la tentatrice Maika.