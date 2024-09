Alessia Sagripanti è la tentatrice che si è avvicinato a Mirco a Temptation Island 2024: cos’è accaduto

Cosa accadrà nella nuova puntata di Temptation Island 2024 tra Mirco e la bella Alessia Sagripanti? È lei la tentatrice che ha avuto un primo approccio col fidanzato di Giulia, che dall’altra parte del villaggio sta vivendo un percorso nettamente diverso e molto meno spensierato. Mentre lei, infatti, piange per il fidanzato, Mirco si gode la conoscenza con Alessia, iniziata in realtà solo nel corso della seconda puntata del reality delle coppie condotto da Filippo Bisciglia.

Nulla di importante è ancora accaduto, in realtà, tra Alessia Sagripanti e Mirco a Temptation Island 2024. Il loro avvicinamento ha avuto inizio con qualche sguardo, poi culminato in un ballo abbastanza ravvicinato e a tratti sensuale, poi mostrato alla fidanzata Giulia in un video.

Mirco e Alessia vicini a Temptation Island 2024: la fidanzata Giulia in allerta

Dopo aver ballato insieme, Mirco e Alessia si sono appartati per poter fare due chiacchiere, ed è lì che la tentatrice ha ammesso di averlo notato sin dal primo momento. “Quando mi sono tolta il mantello, in spiaggia, ti ho visto, ti ho subito messo a fuoco”, ha ammesso Alessia durante la chiacchierata con Mirco. Lui, d’altronde, non ha fatto mistero di averla notata a sua volta: a colpirla, infatti, è stata la sua bocca, cosa d’altronde notata anche da un altro fidanzato, Valerio.

“Tu hai delle belle labbra”, ha detto Mirco ad Alessia Sagripanti, con la quale si è poi complimentata con la sua bellezza. Un gesto che ha fatto infuriare la fidanzata Giulia, che ha sottolineato come, nei suoi confronti, questo tipo di premure manchino ormai del tutto. Insomma, tra Alessia e Mirco è nato un feeling, bisognerà ora vedere se evolverà in qualcosa di più importante già nel corso della terza puntata.