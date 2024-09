Temptation Island 2024: anticipazioni e diretta terza puntata 24 settembre 2024

Oggi, martedì 24 settembre 2024, su canale 5, va in onda la terza puntata di Temptation Island 2024 con nuovi colpi di scena e tante emozioni tutte da seguire. Come svelano le anticipazioni, tra i protagonisti della puntata ci saranno ancora Titty e Antonio che sono sempre più in crisi a causa dell’avvicinamento di lui alla single Saretta. Sconvolta dall’atteggiamento del fidanzato, Titty aveva già chiesto il falò di confronto nella scorsa puntata ricevendo, però, un rifiuto di Antonio, deciso a portare a termine l’esperienza prima di decidere se chiudere o meno la relazione.

Federica e Alfonso, coppia Temptation Island 2024: si lasciano?/ Lui geloso, lei vicina al single Stefano

Nella puntata in onda questa sera, Titty vedrà nuove immagini di Antonio e prenderà consapevolezza di non poter portare avanti la relazione ma di dover cominciare a pensare a se stessa. «È tempo di pensare a me stessa. In tre anni non l’ho mai fatto. Non preoccuparti…» sono le parole di Titty dopo aver visto i nuovi video di Antonio e Saretta.

Temptation Island, Alex Petri e Simone Dell'Agnello beccati insieme/ Coalizzati dopo l'addio a Vittoria?

Valerio e Diandra: falò di confronto finale a Temptation Island 2024?

Momenti difficili anche per Valerio e Diandra. La coppia, insieme da sette anni, sta vivendo un periodo particolare per il desiderio di lui di tornare a vivere a Brindisi e lasciare Roma dove, invece, Diandra ha tutto il proprio mondo, compreso il lavoro. Valerio, nella scorsa puntata, ha provato a lasciarsi andare divertendosi nel villaggio, ma il pensiero è poi volato a Diandra con cui desidera formare una famiglia. Valerio, infatti, ha ammesso di volare una bambina e vorrebbe realizzare presto il suo sogno.

Nella puntata in onda questa sera, tuttavia, qualcosa andrà storto e farà crollare le certezze di Valerio. Quest’ultimo, infatti, vedrà delle immagini particolari della fidanzata che lo porteranno ad una decisione inaspettata che potrebbe essere anche il falò di confronto finale.

Sara El Moudden e Fabio Mascaro, retroscena sul tradimento/ “Prima di Temptation Island 2024 lui…”

Anna e Alfred verso la rottura?

Spazio, poi, ad Anna e Alfred, una delle coppie che, sin dalla prima puntata, ha affrontato subito una crisi. Alfred, sin dalle prime ore di permanenza nel villaggio dei fidanzati, si è avvicinato subito alla tentatrice Sofia per poi avvicinarsi anche ad un’altra tentatrice. deludendo ulteriormente la fidanzata Anna. Di fronte alle nuove immagini del fidanzato, Anna non nasconderà la delusione.

Tuttavia, se finora Anna aveva mantenuto un basso profilo, di fronte alle nuove immagini del fidanzato, si lascerà andare a parole di fuoco: «Ti mostrerò io cosa combino al falò». Falò di confronto in arrivo per la coppia già questa sera?

Alfonso in lacrime per la fidanzata Federica?

Nel corso della terza puntata di Temptation Island 2024 ci sarà spazio anche per Alfonso e Federica. I due, pur essendo giovanissimi, sono fidanzati da otto anni e il problema principale della relazione è la gelosia di lui di cui Federica ammette di essere stanca.

Nel video di anticipazioni pubblicato dalla pagina Instagram di Temptation Island, Alfonso appare disperato mentre è su un letto con il viso coperto. Cosa avrà visto di così sconvolgente? Il fidanzato ai Federica avrà visto nuove immagini? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata.