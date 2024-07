Alessia scioccata da Lino a Temptation Island 2024: “È una merd*!”/ Insultato anche dalle fidanzate: perché

Alessia pronta a lasciare Lino a Temptation Island 2024: lui tocca il fondo con Maika

Un fiume di colpi di scena per la coppia di Alessia e Lino nel corso della terza puntata di Temptation Island 2024. Lui è sempre più vicino alla single Maika, al punto da ipotizzare un possibile futuro insieme dopo il programma. Parole forti, che fanno letteralmente infuriare Alessia: “Faccia di merd*! – tuona in un fiume di lacrime – Lui merita una persona come lui, che gli fa le corna perché se le merita, lui merita le corna a ceppo! Da quando sono entrata non c’è stato un giorno senza un video per me, è assurdo! Io sto vedendo proprio come si comporta con una ragazza, ha detto a questa ragazza ‘Io e te ci fidanziamo!’ Ma dai peso alle parole, qui c’è una persona!”

Alessia è pronta a chiedere un nuovo falò di confronto immediato ma è Martina a tranquillizzarla e a chiederle di riflettere prima di chiederlo. Alessia cambia idea, ma un nuovo filmato la spiazza: in questo Lino e la single Maika litigano duramente. Lui mostra una forte gelosia per la tentatrice che gli ricorda che comunque lui è fidanzato mentre lei è single.

Lino insultato anche dalle findanzate di Temptation Island 2024: cos’è successo

La scena e le parole usate da Lino verso Maika sconvolgono non solo Alessia ma anche le altre fidanzate di Temptation Island 2024. Martina arriva addirittura a definirlo: “Schifoso maschilista, ma ti sei guardato?” A far star male Alessia sono però anche altre parole del fidanzato: “Io non sto pensando proprio a lei”, oltre alle immagini di lui tra le braccia di Maika, nascosti sotto una coperta. Che si siano baciati? Ciò che è certo è che la loro storia è ormai arrivata ad un punto di non ritorno.











