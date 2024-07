Temptation Island 2024, 3a puntata/ Coppie e diretta: Alessia piange per Lino, Raul e Matteo in crisi

Temptation Island 2024: oggi in onda la terza puntata

Non si placa il successo di Temptation Island 2024 che, dopo aver raccolto consensi ancora più importanti con la terza puntata, torna in onda oggi, giovedì 11 luglio, in prima serata su canale 5, con una terza puntata in cui, come svelano le anticipazioni di Filippo Bisciglia, non mancheranno lacrime, crisi, discussioni, emozioni e colpi di scena che potrebbero portare anche ad un inatteso quanto inaspettato confronto finale.

Dopo l’addio di Ludovica e Christian che, davanti al falò, al termine di un confronto acceso durante il quale non sono mancate accuse e ripicche decidendo di mettere un punto definito al loro rapporto, nel corso della terza puntata in onda oggi, un’altra coppia arriverà ad un punto cruciale nel loro percorso. Dubbi, delusioni, avvicinamenti e scoperte delusioni porteranno i fidanzati e le fidanzate a mettere in discussione il proprio rapporto di coppia e, in alcuni casi, potrebbero esserci delle decisioni spiazzanti.

Lino e Alessia: colpo di scena nella terza puntata di Temptation Island 2024?

Una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2024 e che sta maggiormente dividendo il pubblico è sicuramente quella formata da Lino e Alessia che, nel corso della terza puntata, vivrà un altro momento importante dopo i due confronti richiesti da lei e rifiutati da Lino, intenzionato a portare avanti il proprio percorso nel villaggio delle tentatrici. Come svelano le anticipazioni della terza puntata, questa sera, probabilmente a causa di un nuovo video del fidanzato, perderà la testa arrivando anche ad un gesto clamoroso.

Le anticipazioni del terzo appuntamento di Temptation Island 2024, infatti, mostrano un’Alessia furiosa e fuori di sè che intima agli autori di aprire la porta che conduce al villaggio dei fidanzati, probabilmente per parlare con il fidanzato dopo l’ennesimo rifiuto di un falò di confronto. Lino e Alessia, dunque, lasceranno il villaggio questa sera?

Le lacrime di Raul e Matteo per Martina e Siria

Le lacrime saranno le protagoniste indiscusse della terza puntata di Temptation Island 2024 nel corso della quale ci sarà tempo anche per analizzare il viaggio nei sentimenti di Raul Dumitras, fidanzato di Martina De Ioannon e Matteo Vitali, fidanzato di Siria Pingo. Entrambi riceveranno dei video delle rispettive fidanzate che non li lasceranno indifferenti provocando in loro una forte reazione.

“Ma io posso stare a guardare la persona che amo che fa queste cose”, le parole di Raul di fronte ad un filmato della fidanzata Martina con il tentatore Carlo. Una situazione analoga sarà vissuta da Matteo che, di fronte al filmato della fidanzata Siria, dirà: “Non la capisco più, ma io che caz** mi ci sono confuso a fare con una persona così”.

Vittoria delusa da Alex, Jenny apre gli occhi su Tony?

Serata di delusioni anche per Vittoria che, dopo aver ascoltato le confessioni di Alex, questa sera, sarà messa a dura prova da un filmato in cui il fidanzato si lascia sempre più andare con una tentatrice. “Si sta facendo un’altra storia di là”, le parole di delusione della ragazza.

Infine, anche Tony e Jenny continueranno ad animare il villaggio dei fidanzati e delle fidanzate: mentre lui continua a divertirsi e a trascorrere le sue giornate in compagnia delle belle tentatrici, Jenny continua a piangere e a chiedersi quale sarà il futuro della propria storia d’amore. Questa sera continuerà a piangere o riuscirà a reagire cominciando ad interagire con i tentatori?











