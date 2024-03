Alessio attacca Federico, Signorini lo sgrida: “Aggressivo e rissoso”/ Interviene anche il GF: l’avvertimento

Grande Fratello 2024, furiosa lite tra Alessio Falsone e Federico Massaro

Si avvicina la finale del Grande Fratello 2024 e nella Casa la situazione è tesissima, soprattutto tra Federico Massaro e Alessio Falsone. Come mostra una clip, che introduce il primo argomento di puntata questa sera, i due hanno avuto una lite nelle ultime ore, con Alessio che ha accusato il coinquilino di aver staccato dalla spina il suo spazzolino elettrico. Un motivo per certi versi futile, che però ha acceso subito gli animi, con Federico che ha accusato il compagno di gioco della stessa cosa.

“Ieri notte mi sono alzato, c’era un phon attaccato alla presa dove metto lo spazzolino. Era scarico. Normalmente quando uno si fa i capelli, attacca il phon, si fa i capelli e riattacca quello che c’è. Io non ho mai il mio spazzolino carico“, ammette Federico. La stessa accusa gliela rivolge però Falsone, che attacca: “Io ieri sera ho attaccato il mio spazzolino, che è scarico da un mese e mezzo. Ho preso il suo spazzolino e l’ho caricato in un’altra presa. Torno ed era staccato“.

Alessio Falsone richiamato dagli autori: “Mai superare certi limiti“

Tuttavia, a finire al centro dell’attenzione è soprattutto l’atteggiamento di Alessio Falsone verso Federico Massaro. Molti telespettatori del Grande Fratello 2024 l’hanno accusato di aggressività, e anche Alfonso Signorini ammette: “Un conto è la linea di principio su cui possiamo o non possiamo essere d’accordo, un conto però è l’aggressività che ci metti sempre e comunque. Io stamattina ti ho visto e ti devo dire che hai avuto una reazione eccessivamente aggressiva. Avevi un atteggiamento rissoso verso Federico. Questa è una cosa su cui ti avevo già ripreso in passato, di moderare un po’ di toni“.

Alessio si è così scusato, spiegando il motivo di tale veemenza: “Io ho sofferto di bullismo, quindi davanti a certe cose mi si chiude la vena. Ma non è un alibi, io so chi sono. Sarebbe però bello che, quando mi prendo le responsabilità io, se le prendano anche gli altri“. Tuttavia per Alessio arriva anche un avvertimento dalla produzione, con una busta letta in diretta da Signorini: “Alessio, da quando sei entrato nella Casa ti sei sicuramente messo in gioco con tutto te stesso. Alcuni tuoi atteggiamenti però mostrano un lato del tuo carattere troppo irascibile, e purtroppo non è la prima volta. Ti invitiamo sempre a confrontarti in modo schietto e diretto, ma senza mai superare certi limiti. Manca poco alla fine: prendi questo come un avvertimento per evitare provvedimenti che certamente non giocherebbero a tuo favore“. Nessun provvedimento, dunque, ma un richiamo ed un invito a moderare i toni.











