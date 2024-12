Federica Petagna, la reazione all’eliminazione dal Grande Fratello 2024 sarebbe stata molto dura: l’indiscrezione

Federica Petagna è stata definitivamente eliminata nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello 2024. Un esito che ha letteralmente spiazzato la ragazza, così come molti dei suoi coinquilini, convinti che fosse una concorrente forte per la visibilità avuta a Temptation Island 2024. E invece, il percorso di Federica è stato ben diverso da quello di Perla Vatiero al GF, e pare che la ragazza non abbia preso bene questa uscita così precoce.

A lanciare l’indiscrezione bomba è Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, dove non solo ha raccontato inediti retroscena dell’eliminazione di Federica dalla Casa del Grande Fratello 2024, ma ha inoltre rivelato che, una volta tornata in possesso del suo cellulare, la gieffina avrebbe tolto il segui alle sue due ex compagne di Temptation Island Millie e Titty Scialò. Loro stesse avrebbero poi emulato questa decisione.

Federica Petagna, il gesto ‘contro’ le ex di Temptation Island Titty e Millie

“Federica è furiosa! – si legge nel post pubblicato dall’esperta di gossip su Instagram, secondo cui Petagna ce l’avrebbe anche con il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice – Ha chiamato la sua migliore amica e ha confessato che non si aspettava proprio di uscire. Quello che le dà più fastidio? Il fatto che, dopo tutta questa esperienza, Alfonso ora stia li grazie a lei, mentre lei è fuori. Una delusione totale!” A confermare quanto invece accaduto tra Federica e le due ex di Temptation Island è l’assenza di entrambe dai profili seguiti su Instagram dalla ragazza. L’amicizia nata nel corso del programma tra le tre ragazze sarebbe, dunque, giunta definitivamente al termine.