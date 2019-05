Alessio Campoli è la scelta di Angela Nasti?/ Uomini e donne, deluso dalla tronista..

Alessio Campoli è la scelta di Angela Nasti?

Alessio Campoli corteggiatore di Angela Nasti è pronto alla scelta. Mercoledì 29 maggio la tronista di Uomini e Donne è chiamata a decidere con chi uscire dal programma: Luca Daffrè oppure Alessio Campoli? In tanti pensano che alla fine la bella Angela uscirà dal dating show di successo di Canale 5 proprio con l’ex tentatore di Temptation Island per cui ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Ultimamente però Alessio ha conquistato sempre più spazio nel cuore della sorella di Chiara Nasti, anche se durante una delle ultime puntate ha deciso di lasciare lo studio dopo aver visto un’esterna della tronista in atteggiamenti molto intimi con il rivale Luca. Resta ancora da capire quindi se Alessio ci sarà o meno alla scelta di Angela Nasti, ma siamo certi che il ragazzo si presenterà considerando anche le sue recenti dichiarazioni al settimanale Uomini e Donne Magazine.

Alessio Campoli corteggiatore è deluso da Angela Nasti

Le ultime puntate del trono classico di Uomini e Donne non sono state facili per Alessio Campoli. Il ragazzo, infatti, dopo aver visto un’esterna di Angela Nasti con Luca Daffrè ha abbandonato lo studio, ma ci farà ritorno per la scelta. “Al momento vorrei chiudere qui questo capitolo. In studio ho visto tutto quello che speravo di non vedere mai. È andata a riprendere Luca, ha preferito baciare lui rispetto a me” ha raccontato il ragazzo a Uomini e Donne Magazine. Non solo, Alessio ha fatto anche una serie di precisazioni: “se fino a oggi non ho mai avuto dubbi che, da parte di Angela, ci fosse un reale interesse nei miei confronti, oggi mi sembra di essere seduto su quella sedia solo per allungare il brodo. Non so come vadano le loro esterne nel complesso, ma quei tre minuti che sono stati mandati in onda mi sono bastati per vedere troppa complicità tra lei e Luca”. Nonostante tutto l’interesse di Alessio verso Angela è ancora altissimo: “se abbandonassi il programma un domani potrei pentirmene”. Quindi Alessio non solo ci sarà, ma è pronto anche a viversi tutto fino alla fine.

Alessio Campoli sul corteggiatore Luca Daffrè

“Nella mia vita mi sono sempre messo in gioco e ho rischiato, anche a costo di fare gesti fuori dal comune” ha dichiarato Alessio Campoli, che ora vuole solo una cosa: “voglio vivermi le emozioni fino all’ultimo secondo. In questo programma ho portato me stesso: non mi sono costruito un personaggio, non ho preparato un copione. E alla fine penso che, se sono arrivato fino a qua, è solo per come sono”. Il ragazzo ha poi espresso il suo pensiero sul rivale Luca Daffrè: “mi sono esposto molto contro di lui. Lo trovo impostato, controllato, come se avesse paura di dire o fare qualcosa per non uscire male davanti alle telecamere. Questo è ciò che mi è arrivato all’interno dello studio, poi nella vita reale non lo conosco e non mi permetto di giudicare. Sicuramente è un ragazzo educato, ma anche io lo sono”.



