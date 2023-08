Alessio Campoli nuovo tronista di Uomini e Donne?/ Tutto tace sui social, l’ultimo post…

Alessio Campoli sul trono di Uomini e Donne?

Alessio Campoli sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione del programma di Maria De Filippi che partirà ufficialmente lunedì 11 settembre e i rumos sui nomi dei nuovi tronisti continuano. Con la fine di Temptation Island 2023, al programma di Maria De Filippi sono stati accostati anche i nomi dei vari protagonisti, Francesca Sorrentino su tutti, ma gli ex corteggiatori sono quelli che incuriosiscono di più i fan. Tra quelli della scorsa stagione, in particolare, il pubblico ha apprezzato il percorso di Alessio Campoli che potrebbe tornare in trasmissione per la terza volta anche se ora da tronista.

Gemma Galgani torna sui social/ Prima di Uomini e Donne, la dama in cerca di dolcezza con...

Le precedenti esperienze da corteggiatore, per Alessio, non sono andate nel migliore dei modi. Pur essendo stato scelto da Angela Nasti, con quest’ultima, la storia non è mai davvero iniziata e si sono detti addio dopo pochi giorni. Discorso diverso, invece, con Lavinia Mauro che gli ha preferito Alessio Corvino con cui è attualmente fidanzata.

Andrea Zelletta conquista il Disco d’Oro in Francia/ L'ex di Uomini e Donne: "Un sogno che si realizza"

Alessio Campoli stesso percorso di Luca Salatino?

Romano, semplice e con un lavoro distante dal mondo dello spettacolo, Alessio Campoli farà lo stesso percorso di Luca Salatino diventato tronista dopo aver ricevuto il no come corteggiatore? Per il momento tutto tace anche se i rumors sul web sulla sua presenza sul trono continuano.

Per il momento, Campoli non ha pubblicato nulla sui social che faccia pensare ad una tale decisione da parte della redazione che svelerà i nomi dei nuovi tronisti probabilmente solo con le prime registrazioni. Alessio il cui ultimo post su Instagram risale allo scorso maggio, si sta godendo l’estate prima del trono?

Carola Carpanelli, vacanze a Ibiza prima del ritorno a Uomini e Donne?/ L'ex corteggiatrice...

© RIPRODUZIONE RISERVATA