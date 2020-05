Alessio Carpenti/ Viaggio nel tempo con Francesco Nozzolino (Ciao Darwin 7)

Pubblicità

Alessio Carpenti è uno dei tanti protagonisti della replica della seconda puntata di Ciao Darwin 7. Quella di questa sera è una delle puntate che sono piaciute di più al pubblico di canale 5 tra le tantissime trasmesse dello show di Paolo Bonolis. Saranno tantissimi i momenti divertenti, ma sicuramente, quello più atteso è quello che vedrà come protagonista proprio Alessio Carpenti. Fisico asciutto, allenato e palestrato, Alessio è il rappresentante della categoria Integratori che sarà guidata dalla bellissima Maddalena Corvaglia. Una categoria che base la propria esistenza sull’importanza dell’allenamento e dell’alimentazione sana ed equilibrata. Alessio, infatti, in puntata sfoggerà una camicia senza maniche, stretta che metterà in evidenza i muscoli delle braccia e gli addominali scolpiti. Il suo rivale sarà un personaggio eccentrico, ma con un fisico opposto ovvero Francesco Nozzolino.

ALESSIO CARPENTI, UN FASCIO DI MUSCOLI PER CIAO DARWIN 7

Orgoglioso e fiero di essere un integratore, Alessio Carpenti si tuffa nella macchina del tempo insieme a Francesco Nozzolino sfoggiando tutti i suoi muscoli. Insieme a Francesco Saverio Nozzolino sarà catapultato nel mondo delle Olimpiadi. Alessio sarà chiamato ad intonare l’Inno d’Italia facendo una buona figura rispetto a Nozzolino che, dopo aver azzeccato i primi versi, avrà un vuoto di memoria. Da amante dello sport, Alessio si cimenterà in altre prove come trasportare il gelato da una parte all’altra dello studio o attribuire la giusta bandiera al Paese d’appartenza. In quest’ultima prova, non mancheranno gli errori di Alessio. Secondo Carpenti, infatti, il Burundi si troverebbe in Europa. Successivamente, con i suoi muscoli, Alessio sarà chiamato a posizionare gli anelli simbolo delle Olimpiadi e a saltare l’asta. Tra una prova e l’altra, Alessio Carpenti brinderà insieme a Nozzolino circondato da bellissime donne.



