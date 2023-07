Alessio Cennicola e Eleonora Gaspodini stanno insieme/ L’ex volto di Uomini e Donne dimentica Samantha Curcio

Alessio Cennicola dimentica Samantha Curcio con Eleonora Gaspodini

Alessio Cennicola, ex corteggiatore di Uomini e Donne nell’edizione 2020/2021, ha ritrovato l’amore dopo Samantha Curcio. Il calciatore romano aveva fatto la corte alla tronista, che lo ha poi scelto dopo alcuni mesi del percorso al dating show. Purtroppo, la loro storia d’amore è finita molto presto dopo circa due mesi dalla discesa dei petali rossi.

Ora, l’ex corteggiatore ha ritrovato la felicità con Eleonora Gaspodini. Nota per essere la ex del modello Matteo Alessandroni, ex concorrente del Grande Fratello. Lui è finito nel mirino per essersi dichiarato single al GF, mentre Gaspodini dichiarava, su Instagram, fosse fidanzato con lei: “Fino a poche ore prima che entrasse nella Casa del GF ci siamo visti e lui non mi ha detto nulla se non che fossi la donna della sua vita, per poi scoprire in diretta che si era dichiarato single ed è stata una doccia fredda”. Ad ogni modo, adesso la bella Eleonora ha trovato molta complicità con Cennicola. I due appaiono sempre più innamorati e felici sui social, con scatti di coppia che non lasciano spazio a dubbi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessio Ceniccola (@alessioceniccola_)

Alessio Cennicola e Samantha Curcio si lasciano dopo Uomini e Donne

Alessio Cennicola e Samantha Curcio si sono conosciuti a Uomini e Donne, per poi uscire dal programma insieme. A distanza di circa due mesi, però, la coppia ha deciso di rompere la relazione a causa di varie incomprensioni e litigi. Ad annunciare la fine della storia d’amore, la stessa ex tronista che si lasciava andare a un lungo sfogo sui social.

“Non avrei mai pensato di dover scrivere questo e, invece, la vita è imprevedibile. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il bacio del buongiorno ed anche quello della buonanotte. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura. Non riesco a rimanere se i pianti superano di gran lunga i sorrisi” affermava la Curcio: “Fin quando le discoteche saranno più importanti di me, io non saprò rimanere”.

