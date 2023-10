Alessio chiude con Claudia e Barbara De Santi, Uomini e Donne/ “Una non mi bacia, l’altra mi prende per cu*o”

Alessio e la conoscenza con Claudia e Barbara De Santi

Il triangolo dell’attuale stagione di Uomini e Donne è quello che coinvolge Alessio, Claudia e Barbara De Santi. Maria De Filippi chiama al centro le due donne. “Vi faccio accomodare al centro dello studio perché Alessio vuole dirvi delle cose”, spiega la conduttrice. “Non poteva dirmele al telefono?”, chiede ironicamente Barbara. “Al telefono non ci sono le telecamere. Poi non si sarebbe potuto sedere al centro dello studio”, commenta Tina Cipollari. Alessio, sedendosi di fronte alle due donne, perde la pazienza. “Io sono sparito da due giorni e non ti chiedi perché L’altra volta hai detto che volevi essere corteggiata e quando ti ho chiesto di vederci hai rifiutato. Poi mi hai definito un caro amico e quindi se non hai interesse per me, perché continui a sentirmi se non sei interessato a me?”, chiede con rabbia Alessio.

“Tu vuoi essere un mio caro amico?“, chiede Barbara. “Io non voglio essere un tuo amico“, risponde il cavaliere. “Vuoi essere il mio fidanzato”, chiede ancora la dama? “Ci stiamo conoscendo. Potrei anche diventare il tuo fidanzato. Stasera il tuo numero di telefono lo butto perché tanto noi non andiamo da nessuno. Mi sono stancato perché o mi prendi per il cu*o o mi porti a spasso”, sbotta il cavaliere chiudendo la conoscenza.

Alessio chiude anche con Claudia

Alessio, poi, si sofferma sulla conoscenza con Claudia. “Ieri siamo usciti e sono stata bene ma lui ha cambiato faccia nel momento in cui ho rifiutato di baciarlo“, spiega la dama. “Io ho provato a baciarti e ti sei ritratta”, svela il cavaliere. Claudia, così, spiega di non aver ancora voglia di baciarlo non avendo ancora l’esclusiva dal cavaliere. “Ci stiamo conoscendo, mi mandi anche foto in costume e poi quando provo a baciarti rifiuti”, svela il cavaliere.

“Il motivo per cui non ho voluto baciarti è che tu baceresti sia me che Barbara”, spiega la dama. “Stai giocando anche te”, aggiunge ancora il cavaliere che, non fidandosi dell’interesse della dama, chiude anche con lei.

