Alessio e Claudia, Uomini e Donne/ Lui spiazza: “Un incontro chiarificatore lo faccio”

Dopo aver chiuso la frequentazione con Claudia, Alessio, al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 7 dicembre, ha scelto di uscire con Manuela. “E’ stata una mezza uscita perché era molto tardi e lei doveva tornare a Terni. Siamo andati a mangiare qualcosa e abbiamo fatto questa conoscenza superficiale. Poi ci siamo sentiti in questi giorni e, probabilmente, l’uscita vera la faremo stasera”, spiega il cavaliere. Maria De Filippi, poi, chiama al centro dello studio Claudia che è uscita con Vincenzo a cui la conduttrice chiede com’è andata. “Bene. Ho incontrato una donna completamente diversa da quella che era stata descritta”, è la risposta del cavaliere che fa così riferimento alla discussione avvenuta nelle scorse puntate tra Alessio e Claudia.

“come l’avrei descritta?”, chiede Alessio. “L’hai descritta come una donna manipolatrice, ma la mia impressione è stata diversa. Ho visto una donna che ha delle qualità”, è la risposta di Vincenzo. “E’ stata un’uscita piacevole. E’ una persona che ascolta e sta attento ai dettagli”, spiega Claudia.

Nuovo confronto tra Alessio e Claudia

Il confronto al centro studio tra Claudia e Alessio con altre persone, ad una settimana dalla chiusura della loro frequentazione, non convince Gianni Sperti: “E’ tutto così strano”, commenta l’opinionista. “Faccio fatica a vedere il superamento di tutto dopo una settimana”, aggiunge ancora Gianni. “Non abbiamo superato nulla anche se ho chiuso. E’ ovvio che non ho trascorso gli ultimi dieci giorni in modo sereno”, spiega Alessio.

Tra il cavaliere e Claudia, dunque, ci sono ancora diverse cose da chiarire e così, i due, pur avendo chiuso la frequentazione, decidono di avere un confronto chiarificatore. “Io, un incontro chiarificatore lo farei“, dice Alessio che ammette di essere infastidito dall’uscita di Claudia con Vincenzo e, allo stesso modo, anche Claudia ammette di essere infastidita dalla conoscenza di Alessio con Manuela.

