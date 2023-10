ALESSIO E CLAUDIA, UOMINI E DONNE/ Bacio passionale in studio: Barbara De Santi provoca Marco

Il bacio della pace tra Alessio e Claudia

Dopo aver visto Claudia ballare con Marco, Maria De Filippi prova a fare chiarezza nel rapporto tra la dama e Alessio. “Non ti sei accorto che lei era titubante quando le ho chiesto con chi ballava?”, chiede Maria De Filippi che cerca di far capire al cavaliere che quella di Claudia, di uscire con Marco, potrebbe essere stata una semplice strategia per ingelosirlo. Con l’aiuto di Maria, Alessio decide di ballare con Claudia e, al centro dello studio, scatta un bacio super passionale.

Durante il lungo bacio tra Alessio e Claudia, Roberta Di Padua e Barbara De Santi provocano Marco che non credeva al forte interesse di Claudia per Alessio. “Cornuto e mazziato ma te lo meriti”, commenta poi Barbara. “Perché io potevo esserlo stata ma mi sono tirata indietro ma tu volevi proprio starci”, continua la dama (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Alessio e Claudia: pace dopo la lite a Uomini e Donne

Colpo di scena nello studio di Uomini e Donne tra Alessio e Claudia. Il cavaliere e la dama del trono over si frequentano da diverse settimane. Tra i due ci sono stati dei contatti fisici, ma di fronte alle scelta di Alessio di baciare anche altre dame come Barbara De Santi, ha deciso di non baciarlo più. Una scelta che ha portato i due a scontrarsi anche se, nella puntata di venerdì scorso, Alessio aveva deciso di mettere da parte tutto per chiederle l’esclusiva. Tuttavia, la scelta di Claudia di uscire e baciare anche Marco ha cambiato nuovamente le carte in tavola.

Alessio, dopo aver saputo del bacio tra Claudia e Marco, ha cambiato idea. In studio si è scatenata una vera lite tra i due con Claudia che gli ha più volte chiesto il motivo del suo cambiamento. Alessio ha puntualizzato di non volere accanto una donna che non apprezza le sue scelte, ma oggi ci sarà un nuovo colpo di scena.

Alessio e Claudia si concedono l’esclusiva?

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la puntata di Uomini e Donne di oggi comincerà con Alessio e Claudia che continueranno a confrontarsi con l’aiuto di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Dopo aver discusso, scambiandosi accuse anche durissime, oggi ci sarà il colpo di scena.

Non solo tra i due scoppierà la pace, ma durante un momento ballerino, arriverà anche il bacio. Il cavaliere e la dama del trono over, così, si concederanno l’esclusiva? Claudia rinuncierà alla conoscenza con Marco per dedicarsi solo a quella con Alessio?











