ALESSIO E GIULIA, UNA FAMIGLIA DIVISA A C’E’ POSTA PER TE 2024/ La madre di Luana chiede scusa!

Luana e suo marito Carmine entrano in studio e, vedendo Alessio, Giulia e i genitori dall’altra parte non hanno esitazione nel permettere alla famiglia di parlare. Fin dalle prime battute la tensione è stata evidente: “Carmine ha detto o me o lui…”, questa forse la frase emblematica che mette in evidenza le frizioni tra il compagno di Luana e i suoceri. Lui rinnega tale affermazione, anzi, rilancia spiegando come i genitori della sorella di Alessio non abbiano mai reso la sua vita facile, attaccandolo di continuo.

“In 6 anni tua madre mi ha sempre attaccato, è sempre stata contro di me, ma per quale motivo”, queste le parole di Carmine – marito di Luana – che non si spiega le ostilità dei genitori di Alessio nei suoi confronti. I suoceri dal canto loro si dicono delusi e dispiaciuti del fatto di non aver mai avuto la possibilità di avere un rapporto con lei senza le intromissioni di Carmine. Maria De Filippi interviene, pone subito l’accento sulla richiesta di scuse che ancora non è arrivata facendo notare come, di fatto, i suoi genitori ancora non hanno compreso per cosa dovrebbero scusarsi. (agg. Valerio Beck)

La storia di Alessio e sua sorella Luana a C’è posta per te 2024: la famiglia supera le ‘scuse mancate’

Le recriminazioni di Carmine e Luana continuano: “Perchè non hanno chiamato”, ma Maria De Filippi rincara la dose: “Lei si è sentita ferita, non siete passati da loro e in compenso andate dai genitori di Carmine. Per questo ci rimane male…”. Il padre di Alessio conferma quanto detto dalla conduttrice, ma Luana non demorde seppur in lacrime si sente al pari dei genitori ferita per delle mancanze affettive.

Luana – sorella di Alessio – è provata, ogni sua parola è accompagnata dalle lacrime; Carmine, suo marito, è invece più resistente alle emozioni e si dimostra quasi granitico e fermo sulle sue posizioni. “Loro hanno detto che Luana è cambiata, ma dovrebbero essere contenti visto che lei dice di essere migliorata…”. La madre, dopo uno botta e risposta poco proficuo, rompe gli indugi: “A questo punto, chiedo scusa!”. Luana e Carmine escono un attimo dallo studio per decidere e dopo qualche minuto arriva il lieto fine: “Sì Maria, puoi aprire la busta!”. (agg. Valerio Beck)

La storia di Alessio e la sua famiglia a C’è posta per te 2024: Luana non parla ai genitori da più di un anno…

La puntata di questa sera di C’è posta per te continua con la storia di Alessio, alle prese con delle vicissitudini familiari che riguardano i suoi genitori e sua sorella Luana. Dopo una brutta discussione con il coinvolgimento del compagno, Carmine, le strade si sono divise e da un oltre un anno e mezzo le due parti non si rivolgono più la parola. Alessio nel frattempo è prossimo al matrimonio con Giulia, incinta del suo prossimo figlio, e il desiderio di vedere la famiglia unita è forte.

Maria De Filippi racconta dunque la storia di Alessio e la sua famiglia a C’è posta per te. Il punto più basso della diatriba familiare vede protagonisti Luana e Carmine che, dopo una vacanza trascorsa insieme, decidono di tornare a casa senza salutare nessuno. “Vorrei che tu morissi, e una volta che sei morta di te farei solo i santini”. Volano parole grosse, nessuna mediazione è possibile. Solo le scuse dei genitori di Alessio potrebbero – a detta di Luana – porre fine alle ostilità.











