Alessio Falsone squalificato al Grande Fratello 2024?/ Nuovo scivolone, chiesti provvedimenti: cos’ha detto

Alessio Falsone a rischio squalifica al Grande Fratello 2024? Ennesimo scivolone, web furioso

Alessio Falsone, in poche settimane al Grande Fratello 2024, è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Il concorrente ha fatto discutere prima per il suo avvicinamento a Perla Vatiero, poi per il flirt nato con Anita Olivieri. C’è però da dire che Alessio sta facendo discutere anche per una serie di uscite non positive avute nella casa in queste settimane. L’allenatore di calcio è finito nel mirino delle critiche per affermazioni poco lusinghiere, per parole che hanno indignato il web e anche per presunte bestemmie.

Motivi per il quale, più volte nel corso delle settimane, il popolo del web ha chiesto a gran voce che arrivasse un provvedimento disciplinare nei confronti del ragazzo. Una voce, quella del web, che si è fatta ancor più forte nelle ultime ore, quando Alessio si è reso protagonista di un’altra spiacevole frase.

Alessio Falsone, cos’ha detto al Grande Fratello 2024 e perché il web chiede provvedimenti

“Una che è così e così allora non mi deve rompere il ca**o, sei una mong*la“, è la frase che in queste ore sta indignando il web. Il riferimento, a quanto pare, sarebbe a Perla Vatiero, con la quale ha avuto alcuni scontri in queste ultime ore causati proprio da alcuni atteggiamenti da lui avuti nei suoi confronti, e considerati dal web ‘eccessivi’. Alessio Falsone, insomma, starebbe esagerando in modi e parole, usandone di molto forti anche nei confronti delle donne. Motivo per il quale il web chiede a gran voce un provvedimento disciplinare nei confronti del concorrente, o addirittura la squalifica.

Va d’altronde ricordato che, proprio nel corso della scorsa diretta, Alessio è stato ripreso da Signorini per aver usato una frase minacciosa nei confronti di Federico Massaro. A questo, stando alle lamentele del web, andrebbe aggiunto un linguaggio spesso scurrile, gesti poco eleganti o eccessivi nei confronti di alcune donne della casa. Che arrivi il provvedimento del Grande Fratello in diretta?

Bestemmia

Arroganza

Frasi vergognose espresse sui social prima di entrare,tra razzismo e omofobia .

Continuamente, stuzzica polemicizza e risponde con modi schifosi.

DIREI CHE È ORA CHE QUESTA PERSONA VENGA SBATTUTA FUORI A CALCI IN CULO #grandefratello #luzzers pic.twitter.com/7OPjXzhI0R — bealuxRegno🔥 (@BealuxRegna) March 10, 2024













