Alessio Falsone stuzzica Beatrice Luzzi e provoca Garibaldi: “Non regge”/ Giuseppe si infuria: scontro al GF!

Beatrice Luzzi e Alessio Falsone sono i protagonisti di un filmato che viene mostrato da Alfonso Signorini nel corso della nuova diretta del Grande Fratello 2024 e che scatena discussioni in Casa. Nelle immagini Beatrice e Alessio si stuzzicano a vicenda. L’attrice lo provoca, simulando delle avances che lui inizialmente sembra non capire ma che poi coglie. Inizia dunque un botta e risposta provocatorio, in cui Alessio arriva infine a citare anche Giuseppe Garibaldi.

Facendo riferimento ad un possibile gioco di seduzione tra lui e Beatrice Luzzi, Alessio dice del bidello che non reggerebbe a vedere anche questo dopo quanto accaduto tra lui e Anita Olivieri. “Ma no, lui ha le spalle larghe” replica Beatrice. Entrambi poi scoppiano a ridere.

Giuseppe Garibaldi sbotta contro Alessio in diretta al Grande Fratello

La scena però non piace a Giuseppe Garibaldi, che alla prima pausa lancia una stoccata ad Alessio Falsone: “Comunque la prossima volta chiedi prima di parlare di me. Non è la prima volta, prima la cosa con Anita, ora con Beatrice…” tuona il bidello calabrese. “Io non ho proprio parlato di te” replica Alessio, negando però l’evidenza, visto il filmato appena andato in onda. Quando Signorini chiede a Giuseppe se ci sia rimasto male dell’uscita di Alessio e Beatrice, lui dice: “Io ho visto che chiunque arriva qua dentro gioca sempre con me, che sono la persona più buona che c’è qui dentro. Ho capito che fare il buono non serve a niente, che c’è bisogno di quel pizzico di cattiveria.” conclude.

