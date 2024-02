Alessio Falsone tra il bacio sotto le coperte e la presunta bestemmia/ Spunta la clamorosa indiscrezione

Alessio Falsone e il presunto bacio sotto le coperte ad una concorrente

L’ingresso di Alessio Falsone nella casa del Grande Fratello 2024 ha movimentato le dinamiche. Dopo essere stato al centro della discussione per il suo rapporto con Perla Vatiero, Alessio è il protagonista di un’indiscrezione riportata sia da Amedeo Venza che da Deianira Marzano. Secondo la Marzano e Venza, Alessio Falsone avrebbe baciato sotto le coperte una concorrente. Inizialmente, il popolo del web ha pensato a Perla, ma stando a quello che scrivono i due esperti di gossip, la concorrente potrebbe essere un’altra.

“Vi dirò di più. E’ quasi scontato che non si tratti di Perla perché, come avrete tutti notato, adesso stanno facendo di tutto per far nascere qualcosa tra loro due e secondo voi, se avesse baciato Perla, non l’avrebbero mandato in mondovisione“, chiede Venza. Chi sarà, dunque, la concorrente che sarebbe stata baciata da Alessio?

Alessio Falsone e la presunta bestemmia

Alessio Falsone, inoltre, è finito al centro delle polemiche per una presunta bestemmia. Sul web, infatti, sta circolando un video in cui Alessio avrebbe pronunciato una bestemmia. In realtà, il video non è chiarissimo anche se, stando a quello che scrivono gli utenti, in diretta, si sarebbe sentita.

Per ora, da parte del Grande Fratello, non è arrivata alcuna comunicazione in merito. Alfonso Signorini affronterà entrambi gli argomenti nel corso della puntata del reality in onda questa sera?













