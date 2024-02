Alessio Falsone accusa Federico Massaro al Grande Fratello 2024/ “Fa le cose, poi s’arrabbia e fa la vittima”

Grande Fratello 2024, Federico Massaro sotto attacco in puntata

La nuova puntata del Grande Fratello 2024 si è subito infiammata con un acceso scontro tra Federico Massaro e Alessio Falsone. Tutto è nato da una clip che mostra quanto accaduto negli ultimi giorni in Casa: Alessio, infatti, ha accusato il coinquilino di rubare le proteine in casa, tra cui latte e yogurt. L’eccessivo consumo di latte da parte del modello è stato criticato anche da altri concorrenti, tra cui Perla e Anita, che l’hanno invitato a moderarsi per evitare l’esaurimento delle scorte e ad avere un atteggiamento meno menefreghista.

Grande Fratello 2023, 39a puntata/ Diretta e primo finalista: Perla "non sono fidanzata con Mirko"

“È stata fatta una scorta per ritrovarcelo anche nelle settimane dopo, ma questo non è accaduto perché il latte è finito. Il mio dire che è menefreghista è inerente a tutto: lui non fa nulla, e mi farei un esame di coscienza“, l’attacco di Perla in puntata, in riferimento alle scorte di latte e al comportamento del ragazzo. Federico, tuttavia, smentisce di non fare mai nulla in casa: “Non è così, cucino con Rosy a volte, lavo i piatti o li pulisco e asciugo. A parte le provocazioni, io beve un bicchiere e mezzo annacquato al giorno“.

PERLA VATIERO E ALESSIO FALSONE AMICI SPECIALI AL GRANDE FRATELLO/ Mirko: "Situazioni ambigue ma mi fido"

Alessio Falsone contro Federico Massaro: “Fa le cose, poi si arrabbia e fa la vittima“

La discussione si accende ulteriormente quando, al Grande Fratello 2024, interviene Alessio Falsone. Frontale e senza mezze misure l’attacco a Federico Massaro: “Io sono arrivato a questa conclusione. È il suo modus operandi: fare le cose e poi arrabbiarsi e fare la vittima. Qua siamo tutti buoni, ma non fessi. Si mangia due piatti di pasta, gli chiedo il perché e dice: ‘Eh da bambino non avevo il pane’. Cerca sempre di impietosire. Trovo abbia un modo vile di affrontare le discussioni. Abbiamo un battibecco e dice che sono insensibile. Tutti abbiamo avuto traumi qua dentro“.

Chi è il primo finalista del Grande Fratello 2024?/ Beatrice Luzzi domina nei sondaggi, Grecia più distaccata

In difesa di Federico arrivano due donne della Casa. Inizialmente interviene Grecia: “Il latte c’è, perché si va a litigare per un po’ di latte?“. Poi parla Simona: “Mi sembra che si sia toccato il fondo. Lui potrebbe anche bere un litro di latte al giorno, ma chi se ne frega“. A quel punto, interviene anche Massaro che punge il gruppo: “Voglio fare una domanda alla Casa: qualcuno si è accorto di cosa ho mangiato ieri a pranzo? Non era una sola mela?“. Il gruppo conferma e, a quel punto, lui nega di essere individualista: “Allora io mangio tanto? Allora io non penso agli altri?“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA