Alessio Gaudino/ “Gabriele Esposito è un ottimo ballerino” (Amici Speciali)

Pubblicità

Alessio Gaudino è uno dei finalisti di Amici Speciali, il talent show condotto da Maria De Filippi e tramesso venerdì 5 giugno 2020 in prima serata su Canale 5. Il ballerino italiano durante le precedenti puntate ha confermato ancora una volta il suo innato talento conquistando non solo la giuria composta da Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Giorgio Panariello, ma anche il pubblico da casa e dei social. Per questo motivo con Michele Bravi è tra i papabili canditati alla vittoria finale. Intanto poche ore dopo la semifinale il ballerino di Amici 15 ha voluto ringraziare tutti con un post pubblicato sui suoi canali social: “Una semifinale unica ! Sono eternamente grato ed onorato di farne parte ! Grazie Maria grazie @gpeparini E grazie a tutti i professionisti ..insieme a voi sul palco è sempre magico. Grazie @AmiciUfficiale. Ci vediamo in FINALE !”. A poche ore dalla finale il ballerino si è anche raccontato in una breve intervista pubblicata su Witty Tv rispondendo alle domande dei fan spiegando cosa significhi per lui la danza: “ero in un momento un po’ no, e la danza mi ha aiutato a uscirne. Semplicemente ho sfogato tutto quello che dovevo sfogare da solo con la danza. Quindi da quel momento ho deciso che sarebbe stata la cosa più importante della mia vita”.

Pubblicità

Alessio Gaudino di Amici: “Gabriele Esposito è un ottimo ballerino”

Alessio Gaudino di Amici Speciali ha raggiunto il successo e la popolarità partecipando ad Amici 15. Durante quell’edizione il ballerino si è trovato più volte a scontrarsi con Gabriele Esposito che, proprio quell’anno trionfò nella categoria Danza. Intervistato da Blogo, il ballerino italiano parlando del collega ha dichiarato: “non mi sentivo affatto superiore a Gabriele, è un ottimo ballerino. Si è meritato il percorso che ha fatto, è migliorato un sacco. Gli auguro tante belle cose”. Non solo, il ballerino ha parlato anche del rapporto con Veronica Peparini e Giuliano Peparini: “mi hanno aiutato sia artisticamente che umanamente, potrebbero insegnarmi ancora un sacco di cose. Non ho ancora avuto modo di parlarci ma lo farò”. Circa la sua esperienza nel serale di Amici 15 ha precisato: “non ho nessun rimpianto. Ho fatto sempre quello che volevo fare, ho sempre avuto riscontri positivi e non ho niente di cui preoccuparmi. Sono cresciuto un sacco, non potevo aspettarmi di più. E’ stato bello, bello, bello”. Alessio, infatti, è stato senza alcun dubbio uno dei ballerini più amati e talentuosi del programma e lui stesso parlando dei suoi punti di forza ha detto: ” la determinazione e la capacità di entrare nel pezzo. Mi è sempre stata riconosciuta questa dote di interpretazione, è stato sicuramente un mio punto a favore. Dovrò lavorare tanto sulla tecnica e su quello che non ho potuto studiare fuori da quella scuola. C’è ancora un mondo da esplorare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA