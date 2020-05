Alessio Gaudino/ Riuscirà a conquistarsi la finale? (Amici Speciali)

Pubblicità

C’è anche Alessio Gaudino tra i concorrenti della semifinale di Amici Speciali con TIM Insieme per l’Italia, il nuovo talent show condotto da Maria De Filippi e trasmesso venerdì 29 maggio 2020 in prima serata su Canale 5. Siamo arrivati alle battute finali visto che durante la puntata saranno proclamato i quattro concorrenti che potranno partecipare alla finalissima: riuscirà il ballerino a conquistarsi la finale? Beh Alessio è tra i favoriti visto che sin dalla prima puntata ha conquistato l’attenzione del pubblico e della giuria composta da Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Eleonora Abbagnato. Il ballerino classificatosi al secondo posto nella categoria danza di Amici 15, alle spalle di Gabriele Esposito, durante la prima puntata di Amici Speciali si è fatto notare sin dalla prima esibizione sulle note di “Sotto casa” di Max Gazzè. Una performance, che unita alle altre, gli ha permesso di vincere la prima puntata dello show. Una vittoria che ha commentato così: “bello portare questa vittoria portando il premio a casa per l’Italia”.

Alessio Gaudino: da Amici a Romeo e Giulietta

Classe 1993, Alessio Gaudino è nato il 12 giugno a Desenzano del Garda in provincia di Brescia. Dopo aver completato gli studi. Alessio ha focalizzato tutte le sue forze e le sue energie sulla danza studiando a livello professionale sin da giovanissimo specializzandosi nel freestyle, electro boogaloo e poppino. Non solo, il ballerino per perfezionarsi e per essere completo ha seguito anche diversi corsi di danza classica, contemporanea e moderna. Prima di approdare ad Amici di Maria De Filippi, Alessio si è presentato a Italia’s Got Talent dove è riuscito a conquistarsi la semifinale. Qualche anno dopo lo ritroviamo nella finale di “X Factor” e nello stesso anno anche come alunno della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Gaudino, infatti, conquista uno dei banchi disponibili della quindicesima edizione del talent show di Canale 5 dimostrando sin da subito un grandissimo talento nella danza. Quell’anno non vince il programma, si classifica al secondo posto, ma da quel momento la sua carriera di ballerino spicca il volo. Alessio viene scelto come ballerino per i tour di Alessandra Amoroso e il concerto – evento di Elisa all’Arena di Verona. Non solo, entra nel cast di “Romeo e Giulietta Ama e Cambia il mondo” con le coreografie curate da Giuliano Peparini e Veronica Peparini. Tra le ultime esperienze come ballerino alcune collaborazioni con il Teatro dell’Opera di Roma e il tour “50 AL CENTRO tour” di Claudio Baglioni.



