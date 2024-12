Alessio Pili Stella: frequentazione con Morena e Agnese a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 10 dicembre 2024, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Alessio Pili Stella che sta frequentando Morena e Agnese. Il momento dedicato ad Alessio parte con un post puntata in cui Morena rimprovera Alessio di non aver dato importanza al loro rapporto avendo preferito uscire con altre due persone con cui ci sono stati anche dei baci. in studio, accanto a Morena, si accomoda anche Agnese, nuova dama del parterre che ha trascorso una piacevole serata raccontandogli in un solo appuntamento tutta la sua vita.

Spazio, poi, a Morena che ribadisce di non gradire l’atteggiamento di Alessio che esce con più donne e scatenando una durissima discussione con Alessio in cui si intromette anche Gloria, dama con cui è uscita e che ha deciso di chiudere dopo aver scoperto la presenza di altre dame.

Alessio Pili Stella: lite con Morena e Gloria a Uomini e Donne

“E’ stata una serata molto carina, ci siamo raccontati. E’ un fiume in piena. Mi ha raccontato la sua vita in un’ora”, le parole di Alessio su Agnese. “Abbiamo riso tanto, è stata una conversazione positiva. E’ una persona fine, educata. Non ci sono cadute di stile. Ci sono buoni presupposti per far proseguire la conoscenza”, aggiunge la dama. Gloria, tuttavia, ritiene che Alessio non dia importanza ai gesti. “Sei un bugiardo“, sbotta Gloria che non crede alle parole di Alessio.

Morena, da parte sua, ammette di essere irritata per l’atteggiamento del cavaliere che, pur considerandola la più importante, preferisce poi uscire con altre dame. Dopo un durissimo botta e risposta, Alessio decide di chiudere di comune accordo con Morena mentre Agnese non nasconde di avere dei dubbi.