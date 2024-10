Alessio Pili Stella tornato single: è riapparso a Uomini e donne 2024 e il web insorge

Nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e donne 2024, la conduttrice ha spalancato ancora una volta le porte a Alessio Pili Stella, che ha deciso di fare ancora una volta capolinea nel programma dopo la rottura con la ex fidanzata Claudia Lenti, con la quale aveva lasciato il programma in passato dopo aver incontrato l’amore con la ragazza, la loro relazione è poi giunta al capolinea e ha portato il ragazzo a ritornare in trasmissione.

E il pubblico di Uomini e donne 2024 non ha accolto con calore la decisione di Alessio Pili Stella, con diverse reazioni furiose sul web contro il cavaliere: “Non hai perso tempo per tornare a Uomini e donne” si legge anche se alcuni mostrano dispiacere per quanto accaduto con l’ex fidanzata: “Dispiace per come è andata a finire con Claudia” si legge sui social, mentre altri adesso attendono di capire come si evolveranno le dinamiche in trasmissione.

Uomini e donne 2024, Alessio Pili Stella si è lasciato con l’ex fidanzata: ritroverà l’amore?

Adesso il grande interrogativo del pubblico di Uomini e donne 2024 riguardo Alessio Pili Stella riguarda proprio il giovane cavaliere che ha deciso di rimettersi in gioco nel dating show di Maria De Filippi.

Alessio Pili Stella riuscirà a ritrovare l’amore grazie allo zampino di Maria De Filippi oppure resterà a mani vuote dopo questa esperienza nella trasmissione di Canale Cinque? Intanto sui social sono già scattati i pronostici riguardo all’avventura del cavaliere nel programma, reduce dalla storia finita con Claudia Lenti, tra chi è certo che Alessio Pili Stella possa conquistare qualche ragazza nel programma e chi invece non concede troppe possibilità al volto di Uomini e donne 2024, che sembra intanto più determinato che mai a rimettere in gioco i sentimenti in cerca di fortuna.

