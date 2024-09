Alessio Pili Stella e Claudia Lenti: storia ufficialmente finita

Ritorno nel parterre del trono over di Uomini e Donne come svela Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni. Durante la registrazione del 18 settembre 2024, infatti, è ufficialmente tornato in trasmissione Alessio Pili Stella, cavaliere del trono over della scorsa stagione che, tornato da poco single, ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco. Alessio Pili Stella, nella scorsa stagione di Uomini e donne, dopo vari alti e bassi e diversi discussioni, aveva ammesso di essersi innamorato di Claudia Lenti con cui, poi, ha lasciato il programma.

Mario Cusitore e Maura Vitali, lite a Uomini e Donne/ L'intervista di Gianluca, ex di lei, scatena tutto

Tra i due, le cose sembravano andare a gonfie vele e il ritorno in trasmissione aveva sorpreso tutti. Tuttavia, nelle ultime settimane, le voci di una presunta rottura, si sono susseguite ma oggi è arrivata l’ufficialità della fine della storia.

Alessio Pili Stella single: il ritorno a Uomini e Donne

Il ritorno di Alessio Pili Stella nel parterre del trono over di Uomini e donne è stato in punta di piedi. Nessun annuncio clamoroso per il suo ritorno al punto che, ad accorgersi della presenza di Alessio tra i cavalieri del trono over, è stata Tina Cipollari. Successivamente è intervenuto anche Gianni Sperti ed entrambi gli opinionisti hanno chiesto ad Alessio notizie su Claudia.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 19 SETTEMBRE 2024/ Bacio per Gemma e Valerio

Della storia con quest’ultima, però, il cavaliere ha preferito non parlare a lungo limitandosi a spiegare di aver messo fine alla storia dopo una serie di crisi. Storia, dunque, ufficialmente finita tra Alessio e Claudia con il cavaliere che ha deciso di ricominciare tornando a Uomini e Donne.