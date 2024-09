Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 18 settembre 2024: Francesca Sorrentino abbandona?

Oggi 18 settembre 2024 sono in arrivo nuove anticipazioni di Uomini e Donne. È infatti in programma una nuova registrazione, che svelerà al pubblico tutte le novità sui protagonisti di questa nuova edizione del dating show di Maria De Filippi. Nonostante siamo soltanto alla quarta registrazione, sono già tante le cose accadute nello studio del dating show. D’altronde sono stati presentati ben quattro nuovi tronisti, e uno di loro è già in crisi nera e potrebbe decidere di abbandonare il programma.

Stiamo parlando di Francesca Sorrentino, che nell’ultima registrazione ha manifestato un forte malessere, dicendosi non a suo agio nel ruolo di tronista. Un crollo che è stata Maria De Filippi a far rientrare, consigliandole di prendere con calma e serenità questo percorso. Ma Francesca riuscirà a superare questo ostacolo o, alla fine, deciderà di abbandonare il trono? La scelta potrebbe arrivare proprio nel corso della registrazione di Uomini e Donne di oggi.

Uomini e Donne anticipazioni: nuove esterne per Martina, Alessio e Michele

Qualora decidesse di restare, oggi le anticipazioni di Uomini e Donne potrebbero svelarci come sono andare le sue nuove esterne e se l’ex fidanzata di Manuel Maura ha già delle preferenze. Stessa cosa per Martina De Ioannon, altro ex volto di Temptation Island, che al suo esordio a Uomini e Donne ha già fatto discutere per la decisione di eliminare molti corteggiatori solo sulla base dell’aspetto fisico.

Anche Alessio e Michele hanno avuto modo di fare nuove esterne in questi giorni, che saranno mostrate nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne. Scopriremo, così, se si stanno sviluppando già delle preferenze e se c’è qualche corteggiatrice che può scatenare la rivalità tra i due tronisti.

Le novità su Gemma Galgani e Mario Cusitore a Uomini e Donne

Ci sarà poi ampio spazio per il Trono Over. Dopo il ritorno di Mario Cusitore, tutti gli occhi sono puntati proprio su di lui e su chi sarà la sua nuova conoscenza a Uomini e Donne. Ida Platano è, infatti, un capitolo chiuso, ma il prossimo potrebbe essere per lui Cristina Tenuta, con la quale c’è stato uno strano ballo nel corso della scorsa registrazione. Spazio, poi, anche a Gemma Galgani e alla sua frequentazione con Raffaele che ha già destato le prime critiche di Tina Cipollari.