Forse non tutti sanno che il cuore di Mercedesz Henger batte per il nuovo fidanzato Alessio Salata. Il compagno della modella ed influencer è una persona che non appartiene al mondo dello spettacolo, ma il suo nome è diventato piuttosto chiacchierato da quando fa coppia fissa con la figlia di Eva Henger. Quest’estate la coppia è uscita finalmente allo scoperta, grazie ad alcune foto mozzafiato pubblicate sui social dalla stessa Mercedesz Henger. Così, dopo la rottura con l’ex tronista Lucas e poi con Nico D’Amore, la classe 1991 ha ritrovato l’amore e, questa volta, spera di poter condividere un percorso più lungo.

Alcuni fan della giovane influencer fanno notare che le relazioni sentimentali di Mercedesz difficilmente si protraggono nel tempo e allora viene naturale chiedersi come proseguirà tra i due fidanzati, quando finirà l’effetto novità. Di sicuro al fianco del nuovo fidanzato, la Henger non ha perso la sua brillantezza.

Mercedesz Henger felice con il fidanzato Alessio Salata: il suo sorriso e le sue curve parlano da sole

Anzi, nelle foto di quest’estate Mercedesz si è mostrata in forma smagliante e mette in mostra il suo fisico statuario. Il primo ad apprezzare, ovviamente, è proprio Alessio Salata, che non ci pensa due volte a marcare il territorio nei commenti. “Stupendo l’amore mio”, scrive lui alla Henger. Sul conto del ragazzo non ci sono molte informazioni, questo perché è una persona che fino a poco tempo fa non aveva nulla a che fare con il mondo dello spettacolo.

Vedremo se emergerà qualche informazione in più sul suo conto, ora che è al fianco di Mercedesz. C’è grande curiosità di capire se e come andrà avanti tra la modella e il ragazzo torinese. Fino a questo momento, a giudicare dalle foto, sembra procedere tutto per il meglio.

