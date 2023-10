Alessio tra Claudia, Erika e Barbara a Uomini e Donne/ La De Santi chiude: “Mi tiro indietro, non esco…”

Alessio e la conoscenza con Barbara, Claudia ed Erika

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne del 5 ottobre. Maria De Filippi chiama al centro dello studio Alessio che si è accomodato di fronte a Barbara De Santi, Erika e Claudia che, prima del confronto, gli porge un regalo ovvero dei limoni facendo riferimento ai baci che il cavaliere ha dato sia a lei che a Barbara De Santi. “Ancora con questo bacio“, interviene Barbara spiegando di avergli dato solo dei baci a stampo, ma l’opinione di Alessio è diversa.

Il cavaliere, poi, racconta di aver trascorso una serata piacevole con Claudia la quale, tuttavia, ha deciso di non baciarlo. “Io ho fatto dei passi indietro perché lui bacia e fa dei passi avanti con altre donne. A me non va di fare la fidanzatina sapendo, poi, dei suoi appuntamenti con altre donne”, spiega la dama. “Penso che tu abbia voluto resettare la situazione con me per...”, ribatte Alessio convinto che Claudia abbia voglia di andare avanti con altre donne.

Barbara De santi chiude la frequentazione con Alessio

“Ma ti ha chiesto l’esclusiva?”, chiede Roberta Di Padua ad Alessio che, ricevendo una risposta negativa dal cavaliere, discute con Claudia dicendole che non ha alcun diritto di essere infastidita dal suo atteggiamento se non gli ha chiesto l’esclusiva. “Lei ha la scusa per chiudere e quindi io le rovino il gioco perché mi tiro indietro”, interviene Barbara De Santi. “Lui vuole uscire con te stasera”, commenta Maria De Filippi. Il cavaliere, inoltre, spiega di aver già ricevuto una risposta affermativa da Barbara. “Sono stanca di passare per bugiarda. Voglio il filmato del ballo e ho sentito abbastanza per tirarmi indietro”, aggiunge la De Santi.

“Quindi stasera esci con Erika?”, chiede la De Filippi ad Alessio, ma Erika risponde di no. “Eravamo d’accordo di vederci domani e non è carino uscire stasera perché Barbara ti ha detto di no”, aggiunge la dama.











