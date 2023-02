Alessio Zucchini/ “Mamma mi chiama sempre prima del Tg, nato con le radio locali”

Alessio Zucchini, storico conduttore del telegiornale di Rai Uno, il Tg1, è stato ospite stamane de I Fatti Vostri. Zucchini ha raccontato un curioso aneddoto riguardante un suo lavoro al cinema con Woody Allen: “Venni selezionato da un’agenzia di casting che si chiamava FBI ed era l’agenzia che lavorava proprio per Woody Allen, feci il provino e mi presero per fare una piccola parte in From Rome With Love”. Alessio Zucchini è nato facendo la radio locale: “Io sono nato così, nel 1979, perchè i miei genitori avevano una radio locale in Umbria, ero affascinato da queste voci, cronisti, giornalisti. Mi divertivo la domenica”.

Alessio Zucchini fu “vittima” di un corteggiamento in diretta tv da parte di Sabrina Ferilli: “Arrossisco ancora oggi, poi l’ho conosciuta, persona simpaticissima”. Il conduttore pochi minuti prima del telegiornale delle ore 20:00 riceve puntuale la chiamata della mamma: “Si tipo a 50, 52. Ho il telefono lì, sono microfono e sto in studio e vedo mamma. Prima volta pensavo fosse qualcosa di urgente, invece no… mi vuole parlare di cose che non c’entrano niente. Invece mia nonna mi chiama da 50 anni il giorno prima del compleanno, non il giorno stesso, il giorno prima”.

ALESSIO ZUCCHINI E LO SCOOP DEL NAZISTA CHE SI NASCONDEVA A MONACO

Nel corso della sua carriera Alessio Zucchini aveva anche trovato un ex comandante nazista che si era rifugiato in un appartamento a Monaco di Baviera: “Noi con un lavoro enorme siamo riusciti a rintracciarlo”. Il giornalista ha condotto anche quattro edizioni di Uno Mattina e durante una puntata “vinse” un torneo di freccette: “Ma meglio il calcio, è una delle mie più grandi passioni”. Recentemente ha scritto un libro: “Abbiamo trovato un bunker di un latitante calabrese, mi colpì molto la sua famiglia, la moglie e i suoi figli piccoli, e mi è venuta appunto l’idea di raccontare il tutto in questo libro”.

