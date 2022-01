Alex Belli accusa Gianmaria Antinolfi su Twitter “continui nell’ambiguità”/ “Prenderai una tua direzione?”

Alex Belli continua ad essere uno tra i maggiori protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip 2021. Dopo essere intervenuto durante la scorsa puntata per avere un confronto/scontro con Alessandro Basciano l’attore ha criticato aspramente anche Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni per essersi avvicinati entrambi all’ex tentatore.

Ma le accuse di Alex Belli non sono terminate con la fine del suo intervento, l’attore ha voluto precisare la sua idea sull’imprenditore attraverso un twitter in cui l’attore ha scritto: “O Pappace! È facile prendersela con chi è solo… ho messo in guardia Sole tante volte sul tuo doppio gioco! Ma tu continui nell’ambiguità e vai dove tira il vento! Verrà il giorno che prenderai una tua direzione?”.

Alex Belli accusa Gianmaria Antinolfi

Alex Belli con il suo tweet ha voluto sicuramente riferirsi all’atteggiamento dell’imprenditore nei confronti di Soleil Sorge. Il tweet dell’attore ha riscontrato numerose approvazioni da parte di tutti gli utenti che hanno messo in risalto come l’imprenditore napoletano abbia bisogno di coalizzarsi solo con quelli che reputa più forti in un momento, e altri ancora hanno messo in risalto come all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 l’obiettivo di Gianmaria Antinolfi sia solo quello di fidanzarsi tentando un approccio con tutte le concorrenti della casa.

Molti concorrenti invece hanno ironizzato sulla voglia dell’attore di essere sempre al centro delle dinamiche del reality, nonostante abbia abbandonato il reality da diverso tempo, ipotizzando un nuovo confronto tra Alex Belli e Gianmaria Antinolfi durante una delle prossime puntate dello show come accaduto con Alessandro Basciano.



