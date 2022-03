Alex Belli attacca Barù “Io parlo di Amore libero, tu di Rutto libero”/ “Cattiveria”

Non si placa la polemica che vede coinvolti Alex Belli da una parte e Barù dall’altra. Una frase detta dal secondo nella Casa del Grande Fratello Vip ha scatenato la replica di Alex arrivata su Instagram. Sembrava finita lì ma, pochi minuti dopo, Belli ha voluto rincarare la dose, lanciando questa volta su Twitter un nuovo attacco al nipote di Costantino Della Gherardesca.

Jessica, lite con Barù “hai chiesto a Delia di nominarmi”/ “Non posso fidarmi di te!”

L’attore, però, non ha voluto soltanto replicare alle parole di Barù ma proprio colpirlo, andando a toccare punti deboli da lui mostrati in questo percorso nella Casa, accentuandoli. “Caro il mio BARÙ, capisco il tuo umorismo Tagliente – ha esordito nel suo tweet Alex – Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita…”

Jessica triste al GF Vip, Barù la ignora e pensa a Soleil/ Lulù preoccupata: "Ora..."

Alex Belli asfalta Barù: “Dov’è la tua eleganza?”

Parla di vera e propria cattiveria, dunque, Alex Belli nel suo tweet che, tuttavia, non finisce qui. L’attore, anzi, attacca ancora, pungendo Barù sulla sua ‘regalità’: “Io parlo di Amore libero, tu di Rutto libero, ma BARÙ dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà??” Alex Belli dà dunque ufficialmente il via ad un nuovo confronto-scontro che potrebbe essere approfondito domani, nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip. D’altronde l’attore non è l’unico ad aver accusato Barù di essere poco galante in queste ultime settimane; lui come si difenderà?

Barù Vs Alex e Delia "Non voglio rivedervi fuori"/ Belli sbotta "La cosa è reciproca"

Caro il mio BARÙ, capisco il tuo umorismo Tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita…Io parlo di Amore libero, tu di Rutto libero, ma BARÙ dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà??#gvip #alexbelli VS #Baru — ALEX BELLI (@AXBproduction) March 9, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA