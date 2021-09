Alex Belli, chi è il concorrente del Grande Fratello Vip 2021/ Geloso della moglie Delia Duran, ma…

Questa volta Alex Belli entra nella casa del Grande Fratello Vip 2021 ma come concorrente…

Alex Belli sarà tra i protagonisti del Grande Fratello Vip con grande attesa del pubblico che lo conosce e stima già. Noto al grande pubblico per la sua proverbiale bellezza, oltre che per la sua fama come attore e modello italiano all’anagrafe Alessandro Gabelli, è arrivato a ottenere il riconoscimento del pubblico grazie alla sua interpretazione di Jacopo Castelli nella soap opera di Canale 5 CentoVetrine. L’attore, classe 1982, è sposato con Delia Duran e, in occasione di una recente intervista ha dichiarato che la gelosia della moglie potrebbe essere un elemento in grado di compromettere seriamente il loro rapporto. Sulla base delle sue dichiarazioni, infatti, sembrerebbe che Delia spiasse i profili social del marito per monitorare la sua fedeltà.

Un atteggiamento che la moglie ha giustificato raccontando il suo trascorso amoroso che è stato caratterizzato da un amore sbagliato, segnato da continui tradimenti che hanno portato Delia Duran ad avere poca fiducia nei confronti del genere maschile. Delia ha ammesso di avere questo lato fragile e ha invitato il marito a prendersene cura, piuttosto che criticarla, affermando di aver bisogno di sostegno e del suo aiuto. La coppia, in occasione ella seconda edizione di Temptation Island Vip, si era particolarmente rafforzata e avvicinata, tanto da condurli all’altare il 26 giugno scorso, dopo la proposta di matrimonio alle Maldive. I due si sono sposati organizzando una cerimonia all’insegna dell’eleganza, ma senza esagerare, scegliendo di avere con loro gli affetti e gli amici più cari con appena una settantina di invitati.

Alex Belli, com’è andata l’esperienza all’Isola dei Famosi?

Negli anni scorsi, Alex Belli, ha avuto modo di partecipare al reality l’isola dei Famosi, nell’edizione del 2015 condotta da Alessia Marcuzzi. In occasione di tale partecipazione i disagi dell’isola non l’hanno fatto vacillare troppo, ma le sofferenze del cuore sono state per lui all’ordine del giorno. Infatti, l’attore ha tentennato parecchio a causa delle velate avance della collega naufraga Cristina Buccino. Tuttavia, all’epoca era prevalso l’amore con la sua compagna e moglie di allora Katarina Raniakova. In occasione di una sua recente intervista, Alex Belli ha ammesso di essersi sempre chiesto come sarebbe stato partecipare ad un percorso di questo tipo.

Inoltre, l’attore si è espresso anche in merito alle due nuove opinioniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ammettendo di non temere il giudizio né di Adriana Volpe, né di Sonia Bruganelli, anzi, nei loro confronti, Alessandro Belli ha espresso parole di stima difendendole entrambe due grandi professioniste. Per quanto riguarda i concorrenti, Belli ha dichiarato di essere molto incuriosito dalla partecipante Katia Ricciarelli, in quanto vorrebbe ascoltare la storia della sua vita direttamente da lei, senza doverla leggere dalle pagine patinate di una rivista. Infine, in attesa che la nuova stagione del reality più longevo della televisione italiana venga messo in onda, Alex Belli si augura di fare un buon percorso e di riuscire ad arrivare fino alla fine, ammettendo di avere un motto che guida la sua vita “vivi e lascia vivere”.



