Alex Belli ci prova con Jessica Selassiè? “Mi avevi colpito”/ Confessione al GF Vip

Il giorno dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2021, Alex Belli ha trascorso la maggior parte del tempo con gli altri concorrenti restando il meno possibile accanto a Soleil Sorge. Se quest’ultima si è riavvicinata a Gianmaria Antinolfi e Davide Silvestri ha chiacchierato a lungo con Manila Nazzaro, Aldo Montano e Carmen Russo, Alex Belli si è ritagliato un momento nella sauna per chiacchierare con le ragazze della casa. In particolare, l’attore ha avuto un lungo confronto con Jessica Selassiè.

I due, prima di ritrovarsi nella casa del Grande Fratello Vip 2021, si era conosciuti in occasione della partecipazione di Jessica a Riccanza. All’epoca, la sorella maggiore delle Selassiè era stata nello studio fotografico di Alex Belli, incaricato di realizzare un servizio. Ricordando quel momento, Belli si lascia andare ad una confessione.

Alex Belli e Jessica Selassiè: i dettagli del primo incontro

In sauna, senza la presenza degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, Jessica Selassiè e Alex belli ricordano il primo incontro. “Perchè eri triste quando sei venuta a scattare da me? Perchè c’era questo alone di tristezza perchè sono entrato nel tuo occhio quando scattavo, quando ti parlavo. Non avevi la stessa luce che hai adesso“, dice Belli.

“Sai che mi avevi colpito allora? C’erano Tommy (Zorzi ndr), Elettra (Lmborghini ndr), ma tu mi interessavi particolarmente perchè avevi questo retroscena di tristezza”, aggiunge l’attore. Jessica ascolta e rivela che, in quel periodo, aveva avuto un problema di famiglia. Cliccate qui per vedere il video.

