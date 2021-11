Grande Fratello Vip 2021/ Katia Ricciarelli diventa Miss Katy: le Selassiè colpiscono

Grande Fratello Vip 2021: la missione per le sorelle Selassiè

Katia Ricciarelli, la diva della musica lirica che, nella casa del Grande Fratello Vip 2021 si sta mettendo in gioco svelando anche alcuni dettagli inediti sia della sua vita privata che professionale, per una sera, ha detto addio al look elegante e raffinato che sfoggia solitamente per trasformarsi in una vera trapper. “Principesse! Nella casa del Grande Fratello ci sono missioni impossibili che si possono portare a termine solo… con un po’ di magia! Salacadula…! La prima missione per voi è quella di trasformare la divina Katia Ricciarelli nella nuova queen delle trapper: Miss KAT¥A! Che la magia abbia inizio!”, è il comunicato del Grande Fratello.

Munite di bacchetta magica e ali da fatina, Clarissa, Jessica e Lulù si sono messe immediatamente all’opera stravolgendo il look di Katia Ricciarelli la quale, dopo i dubbi iniziali, si è affidata alle mani delle tre sorelle.

Grande Fratello Vip 2021: Katia Ricciarelli diventa Miss Katya

Lucrezia si è occupata del trucco, Clarissa dei capelli e Jessica del look. Le sorelle Selassiè hanno così trasformato la regina della lirica in una star delle trapper. Dopo aver cambiato il look e aver insegnato alla Ricciarelli pochi versi di una canzone. Dopo aver completato la missione, le tre principesse, insieme a Katia, hanno raggiunto il salone per mostrare Miss Katya a tutti gli altri concorrenti.

La Ricciarelli si è poi esibita con la canzone, accompagnata da Jessica, Clarissa e Lucrezia che le hanno insegnato anche alcuni movimenti tipici delle trapper riscuotendo un grandissimo successo. La missione ha portato leggerezza e allegria in casa con tutti i concorrenti che si sono scatenati.

