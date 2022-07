Alex Belli: “Compleanno di Soleil Sorge? Nessun invito”/ “Conosciuto il fidanzato…”

Alex Belli, la verità sul compleanno di Soleil Sorge

Soleil Sorge, lo scorso 5 luglio, ha compiuto 28 anni e, per festeggiare il compleanno, ha organizzato una festa in Puglia a cui hanno partecipato mamma Wendy e tanti amici tra i quali anche gli ex vipponi Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Del Grande Fratello Vip 6 era stata invitata anche Lulù Selassiè la quale, tuttavia, nel corso di una diretta Instagram, ha spiegato di non aver potuto partecipare per precedenti impegni promettendo di riuscire a trovare un momento per rivedere Soleil prima della fine dell’estate. Chi, invece, non ha affatto ricevuto l’invito è stato Alex Belli e a svelarlo è stato lui stesso.

In esclusiva, ai microfoni di Pipol Gossip, Alex Belli ha dichiarato: “Non c’è stato nessun “non invito”, la verità è questa. Eravamo e siamo in due parti completamente diversi. Io ho la mia vita, la mia donna. Lei la sua, con il suo uomo che finalmente abbiamo conosciuto tutti. Va bene così. Ho visto però che ha fatto una bellissima festa di compleanno, e sono strafelice per lei e se lo merita”.

Alex Belli e Soleil Sorge: nessuna amicizia

Dopo aver trascorso in simbiosi i primi tre mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022, l’uscita di Alex Belli ha rotto qualcosa con Soleil Sorge che si è irrimediabilmente allontanata. Concluso il reality, infatti, i due non si sono più visti e, a Pipol Gossip, Belli spiega perchè. “Ma non serve approfondire qualcosa che non c’è. Io e lei siamo in due emisferi diversi, distanti fisicamente, non c’è niente”.

Con Delia Duran, invece, dopo la crisi scatenata dal suo rapporto con Soleil Sorge, ora procede tutto a gonfie vele: “Felicissimo, stiamo davvero bene e ci amiamo più di sempre. Come credo lo sia anche lei con il suo compagno. È capitolo chiuso. Ognuno ha la sua vita, stiamo tutti benissimo. Questa è l’unica cosa che conta veramente“, ha concluso.

