Alex Belli “Con Soleil non c’è niente di sospeso”/ E rivela cosa potrebbe aver dato fastidio a Delia Duran

Alex Belli è intervenuto ai microfoni di Casa Chi in cui ha parlato di quanto accaduto durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 e dello scoop arrivato proprio durante la diretta in cui Delia Duran, in collegamento dall’hotel in cui sta svolgendo la sua quarantena prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ha ammesso di essere entrata in pausa con l’attore perché troppo arrabbiata nei suoi confronti anche per il suo comportamento sui social in cui l’attore ha sempre un pensiero dolce nei confronti di Soleil Sorge.

Aldo Montano/ Scontro con Alex Belli? "Inevitabile, con lui tutto troppo pittoresco"

Alex Belli ha confidato che la sua pausa con Delia Duran rimarrebbe tale anche se Soleil Sorge dovesse uscire dalla casa durante la prossima puntata: “Con Soleil non c’è niente di sospeso e non c’è niente che non sia chiaro”. E poi ha ammesso che qualora dovesse uscire Soleil l’attore non avrebbe nessun problema a prendere un caffè con l’influencer e poi avanza una richiesta: “Io voglio poter vivere quello che sono”.

Delia Duran/ Alex Belli:"Baci artistici? Dopo la sospensione può fare quello che vuole"

Alex Belli e Delia Duran una vita vissuta in maniera teatrale

In merito alla sua relazione con Delia Duran Alex Belli ha ammesso la presenza di teatralità ammettendo come all’interno della loro relazione ci sia sempre stato un colpo di scena a risistemare tutto. Durante il suo intervento ha ammesso di aver sempre “Giocato a carte aperte con Delia”.

Su una cosa però Alex Belli è sicuro: “Noi (lui e Delia) non viviamo di vendette. Io dentro la casa ho avuto la grandissima fortuna di poter trovare persone con cui stare bene e con cui creare relazione. Sole non è nient’altro che una bellissima scoperta di cui io mi sono affezionato”.

Delia Duran cita Barbara D'Urso al GF Vip: "Busta choc"/ Signorini sbianca in diretta

L’attore ha voluto ipotizzare cosa possa aver dato fastidio a sua moglie nel rapporto tra lui e Soleil Sorge: “Tra di noi c’era una roba talmente vera che viene fuori dallo schermo ed è forse quello che ha dato fastidio a Delia perché non era lì con me a condividere quel momento”. L’attore ha anche voluto approfondire il calo di popolarità di Soleil Sorge delle ultime settimane perché: “Quello che noi abbiamo costruito in maniera forte in questi mesi era talmente bello che arrivava al pubblico […] Il nostro match era esplosivo, venendo a mancare il regista, nell’accezione buona, lei si spegne perché non ha una spalla”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA