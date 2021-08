Alex Belli, crisi con la moglie Delia Duran?/ “Che bisogno hai di spiarmi?”

Alex Belli e Delia Duran hanno coronato il loro sogno d’amore con il matrimonio. Poche settimane dopo il fatidico sì, l’attore si è lasciato andare ad uno sfogo nei confronti della moglie, rea di essere troppo gelosa. Alex Belli, attraverso le pagine del settimanale DiPiù, ha così rivolto un appello alla sua dolce metà esortandola a mettere da parte la propria gelosia per non rischiare di rovinare la loro, bellissima storia d’amore.

“Delia, amore mio, ora che stiamo in vacanza insieme pensavo di poter risolvere un problema che purtroppo pesa sulla nostra coppia, la gelosia. Mi sento continuamente messo sotto esame, come se dovessi sempre giustificarmi, e questo potrebbe scalfire il nostro amore, rischiamo di rovinare il rapporto“, ha fatto sapere Belli che, insieme alla moglie, sta affrontando le prime difficoltà post matrimonio.



Alex Belli, appello alla moglie Delia Duran

Belli e molto innamorati, Delia Duran e Alex Belli sono diventati da poche settimane marito e moglie. Nonostante il fatidico sì, tuttavia, la gelosia di Delia non si sarebbe placata come scrive Alex Belli sulle pagine del settimanale Di Più. Deciso a salvare il proprio matrimonio, l’attore ha così rivolto un appello pubblico alla moglie chiedendole di fidarsi di lui.

“Delia, che bisogno hai di spiarmi? Con te sono un libro aperto, i miei cellulari, il computer, il tablet non hanno la password e puoi controllare quando vuoi. Mi turba che tu non riesca a fidarti di me”, ha scritto ancora nella lettera. Delia non ha ancora risposto, ma nelle prossime settimane, potrebbe decidere di farlo. Nel frattempo, i fan continuano a seguirli sui social dove mostrano i momenti di vita quotidiana che trascorrono insieme.



