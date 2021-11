Alex Belli “Da Barbara d’Urso andavo a mala voglia!”/ Non me ne fregava un cazz* di raccontare quella roba lì

Anche Soleil Sorge all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 inizia ad avere qualche dubbio sull’onestà di Alex Belli: “Penso che puoi aver strumentalizzato la mia amicizia in accordo con Delia. Forse non pensavate di essere sgamati perché vi credevate bravi attori. A me sembra tutto veramente strano. Non me la sento di dirti che mi fido in tutto”.

Alex Belli non ci sta alle accuse delle ragazze e ha replicato di essere stato incastrato in tutti i reality che ha fatto perché ovunque si va parla di presunti tradimenti: “Sono un artista e vorrei raccontare altro. Rido, scherzo con te, con David, facciamo spettacoli, raccontiamo storie e invece si parla sempre di cose diverse. Non è il mio gioco e non mi piace, non sono io questa roba qui”.

Alex Belli ha dichiarato di essere vittima di una “maledizione”: “Faccio miriadi di cose 24 ore su 24. Mi incastrano ogni volta, all’Isola mi hanno incastrato su sta roba, ovunque. Per me è una maledizione questa. Tutte le volte che faccio un cavolo di programma esce sta roba qui”.

Alex Belli in un pieno flusso di coscienza rivela a Soleil Sorge di quando non aveva voglia di partecipare ai programmi di Barbara D’Urso per parlare dei suoi drammi all’interno dei reality: “Andavo da Barbara d’Urso a fare tante puntate su sta roba qui. Tutte le volte sai come andavo nei suoi show? A mala voglia! Perché non me ne fregava un cazz* di raccontare quella roba lì”. L’attore ha raccontato di come avrebbe volentieri fatto a meno di raccontare queste cose: “Fosse per me non avrei parlato di queste cose né da Barbara, né a L’Isola, né qui. Purtroppo non c’entro, sono dinamiche esterne che si creano, adesso non ho potere, viene tutto da fuori e non da qui. Vengo messo in dubbio come persona e artista”.

