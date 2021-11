Alex Belli/ Dal bacio con Soleil Sorge alla lite con Gianmaria: “Sei fake”

Alex Belli si appresta a diventare il protagonista indiscusso della puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera. Il feeling iniziale con Solei Sorge è cresciuto giorno dopo giorno al punto che, durante la Festa di Haloowen, l’attore ha improvvisato un bacio cinematografico con l’influencer che ha fatto infuriare la moglie Delia Duran. In Love Boat, in compagnia di Soleil e Sophie Codegoni, Belli ha abbandonato il ruolo di attore per indossare quelli del regista e mostrare come due attori si scambiano un bacio cinematografico.

Il bacio è arrivato anche con Sophie Codegoni, ma ciò che ha scatenato la reazione del web e della moglie di Belli è stato quello con Soleil con cui il bacio era arrivato anche durante il Kiss Freeze. Il feeling tra l’attore e l’influencer è stato al centro anche della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021. Tuttavia, dopo il bacio in love boat e, soprattutto, la reazione di Delia Duran, Signorini potrebbe affrontare nuovamente la questione.

Non solo baci per Alex Belli, ma anche liti infuocate con Gianmaria Antinolfi. L’attore ha puntato il dito contro l’imprenditore napoletano definendolo “un fake” per il suo interesse, a cui non crede, nei confronti di Sophie Codegoni. Durante la notte di Halloween, in giardino, Belli e Antinolfi sono stati i protagonisti di un confronto durissimo in cui i toni di Alex sono stati piuttosto accesi al punto da aver spaccato il popolo del web che si è schierato principalmente dalla parte di Gianmaria. “Quando mi guardano in faccia tu pensi non capisca quello che dicono? Io so per filo e per segno le persone che mi guardano in faccia e mentono. Tutti quelli che fanno falsi sorrisi per depistare e il fatto che noi li stiamo sui co*****i perché ci divertiamo e voi invece fate venire il latte alle ginocchia, è questa la verità“, ha sbottato

“Ciccio, come Raffaella Fico che ci guardava tutto il giorno e che fumava le sigarette e io secondo te non vedevo che Soleil le stava sui cog****i, ha fatto bella figura secondo te? Sai qual è il gioco del Grande Fratello Vip? Fare la realtà di quello che sei. Tu invece stai facendo il fake perché fai qualcosa che pensi possa piacere fuori ed invece stai prendendo degli schiaffi e qui dentro non lo dico solo io”, ha concluso.

Questo non sta bene con la testa..stop

Gianmaria è stato un grande a restare calmo..ha capito che non sta bene con la testa#gfvip pic.twitter.com/pUDb6761wt — saggioilmatto 🌋 (@saggioilmatto) November 1, 2021





