Alex Belli “Delia Duran concorrente al GF VIP?”/ “Mi potrei incespugliare in liti”

Alex Belli torna a parlare del rapporto nato con Soleil Sorge. Parlando con Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli, l’attore ha rivelato che il suo desiderio è di mostrare la sincerità di questa amicizia. Miriana e Katia, tuttavia, hanno fatto notare a Belli che è stato lui in prima persona ad aver confuso le idee di Delia, dichiarando che se non ci fosse stata lei nella sua vita, si sarebbe sentito attratto da Soleil. “Non c’è mai stato niente”, ha ribadito l’attore. Alex Belli ha poi ammesso che le piacerebbe che la moglie Delia Duran potesse entrare nella casa per farle capire chiaramente la realtà dei fatti. Secondo Belli, inoltre, Delia avrebbe alzato un polverone solo per poterlo vedere e non perché realmente certa della sua infedeltà spirituale.

Mamma e papà Alex Belli, lettera al Grande Fratello Vip?/ Dopo i dubbi sulle nozze...

Delia Duran in un’intervista a Novella 2000 ha replicato alle critiche ricevute: “Io e Alex abbiamo festeggiato il compromesso d’amore. Vuol dire che abbiamo celebrato un rito religioso perché per noi è più importante la benedizione di Dio che il rito civile. Lo abbiamo mostrato anche in tv, a Pomeriggio 5, con Barbara D’Urso. Poi se un domani vorremo sposarci ufficialmente, non credo avremo problemi a farlo. Del nostro passato non ci interessa più nulla”. C’è però chi non reputa Delia così ingenua.

Davide Silvestri "caccia" Soleil Sorge dal GF Vip/ "C'è la porta rossa!"

Alex Belli preoccupato per l’ingresso di Delia Duran: “Se dovesse venire qui…”

Davide Silvestri ha voluto mettere in guardia Alex Belli sulla moglie Delia Duran. Alex Belli confrontandosi con l’amico ha ammesso di avere nostalgia di casa: “Siamo in una pace apparente. Ho un po’ nostalgia di casa”. Davide allora lo conforta: “Vedrai che arriverà una bella sorpresa per te”. Alex Belli è poi tornato a parlare del comportamento di Delia Duran: “In questi programmi qui la cosa migliore è stare da soli. Se dovesse venire qui, come magari è venuto il fidanzato di Francesca, sicuramente sono contento però dall’altra parte magari mi vado a incespugliare in discussioni e litigi”.

Alex Belli e Soleil Sorge tornano a flirtare?/ Lui la sveglia nel letto e...

Dopo aver ascoltato l’amico, Davide esprime il suo parere: “Vedendo questa roba dall’esterno, penso che lei abbia fatto tutto questo per entrare. Questo è il suo obiettivo. Poi sarai tu a decidere se ti va bene. Sicuramente questo non è il luogo adatto per sapere la verità”. Da diverse settimane si rincorrono voci su un probabile ingresso della moglie di Alex Belli come concorrente. Cosa succederà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA