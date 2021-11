Alex Belli “Delia Duran? Sono incaz*ato”/ Il mancato confronto pesa sulla coppia…

Alex Belli e Delia Duran: il confronto continua al Grande Fratello Vip 2021? Il triangolo Alex-Soleil-Delia continua ad essere uno degli argomenti più dibattuti dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Dopo l’ultimo scontro avvenuto tra Soleil e Delia, l’attore si sfoga nella casa con Sophie Codegoni. La ex tronista di Uomini e Donne ipotizza la possibilità di un ingresso di Delia nella casa per un chiarimento. L’ipotesi di Solei non conforta particolarmente Alex che è molto risentito dalle parole che la moglie ha detto all’amica Soleil.

Alex Belli furioso con Delia Duran/ "Non gliela do vinta. Le direi..."

“Ho troppa incazzatura, non mi basta un’oretta. Tu non sai quanto sono incazzato io” – dice a gran voce Alex Belli, anche se Sophie è convinta che qualora Delia dovesse entrare nella casa sarebbe tutto risolto. “Non la vedi da due mesi, appena entri dalla porta rossa ti dimentichi tutto” – dice Sophie, ma Alex ribatte: “noi facciamo sempre così quando siamo incazzati, dopo facciamo pace. Però prima dobbiamo chiarire. Mica gliela do vinta così”.

Raffaella Fico Vs Soleil "Denuncia? Gli avvocati ci lavorano"/ "Sto con Delia Duran!"

Alex Belli contro Delia Duran per Soleil Sorge: “Non si mette mai in scontro con le donne”

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 ha visto lo scontro in diretta fra Soleil Sorge e Delia Duran. La moglie di Alex Belli è entrata nella casa dopo l’avvicinamento tra il marito e la influencer. Tra le due sono volate parole grosse che non sono piaciute ad Alex che nella casa si è sfogato con Manila Nazzaro: “non è quella che io ho conosciuto. Non si mette mai in scontro con le donne, non si mette mai in competizione. L’unica persona che le può dire che è entrata in un trip sbagliato sono io. Nessun altro glielo può dire. Perché se fuori c’è “u’pappace”, più forte di “u’pappace” sono solo io”.

Carmen Russo "Spero che mia figlia Maria non mi abbia dimenticata"/ Vicino l'addio al Grande Fratello Vip?

Non solo, Alex è convinto che dietro il comportamento e le parole di Delia Duran ci possa essere qualcun altro. Il popolo dei social non ha alcun dubbio che quel qualcuno possa essere proprio Fabrizio Corona. “Qui dietro – ha aggiunto Belli – c’è qualcuno sono sicuro. Sole non ti incespugliare su questa cosa perchè sappiamo chi c’è dietro. Qui si tratta anche di Ciccio Pasticcio. Vuoi far spettacolo facciamolo, ma che cazz* di spettacolo è quello? Quello non è il mio spettacolo, non è la mia vita, non è quello che mi rappresenta. Io sono un’altra persona, sono un’artista”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA