Alex Belli: “Delia non ha bisogno del Grande Fratello Vip”/ “Ha fatto una battuta…”

Alex Belli torna a parlare della moglie Delia Duran che è stata protagonista indiretta della 19esima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Alfonso Signorini ha parlato nuovamente del rapporto tra Soleil Sorge e Alex mostrando, a quest’ultimo, i passaggi del confronto tra Soleil e la moglie Delia. Immagini che hanno scatenato la reazione degli altri concorrenti con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro che hanno criticato il modo con cui Delia ha affrontato Soleil. A far discutere, tuttavia, è una frase pronunciata da Delia Duran la quale, prima di salutare Alfonso Signorini, ha ammesso che entrerebbe volentieri nella casa del Grande Fratello Vip 2021.

Secondo gli attuali concorrenti del reality, Soleil in primis, Delia sarebbe semplicemente in cerca di popolarità. Un’accusa che Alex Belli respinge. L’attore, pur essendo arrabbiato con la moglie che, nella scorsa puntata, dopo il confronto con Soleil ha deciso di non incontrarlo, la difende duramente.

Alex Belli difende la moglie Delia Duran

Alex Belli non ci sta e, di fronte alle insinuazioni di chi crede che la moglie Delia stia cercando popolarità dalla sua esperienza al Grande Fratello vip 2021, replica duramente. “Delia non ha bisogno nè di venire qui a fare un intervento nè di partecipare al Grande Fratello perchè la battuta che ha fatto è una battuta”, spiega Alex Belli.

L’attore non ha alcun dubbio sulle reali intenzioni di Delia di cui si fida ciecamente. “Lei ha in mano, insieme a Mirko (Gancitano ndr) e agli altri ragazzi dello studio tutta la mia vita”, conclude Belli. Delia, dunque, non tornerà più al Grande Fratello Vip? Il pubblico attende un nuovo confronto. Cliccate qui per vedere il video.

