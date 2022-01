Alex Belli denuncia Nathalie Caldonazzo?/ “Il fascicolo è pronto, io galantuomo ma..”

Alex Belli pronto a dichiarare “guerra” a Nathalie Caldonazzo

Alex Belli torna sullo scontro con Nathalie Caldonazzo, avuto nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP. Ospite della live stream di “Casa Chi” l’attore è parso molto infastidito dall’atteggiamento e dalle parole spese dalla concorrente, la quale nei giorni scorsi chiacchierando all’interno della casa di Cinecittà ha detto: “Ho conosciuto uomini così e mi sono trovata in una situazione simile. (Alex Belli, ndr) È un narcisista patologico covert, secondo me rispecchia al 100% questa patologia”. Durante la puntata, nonostante l’invito dell’ex Cento Vetrine a ritirare quanto detto, Nathalie Caldonazzo non ha fatto marcia indietro, anzi: “Ci ho pensato, ti ho studiato prima di entrare. L’ho capito da come tratti Delia”. Poche ore fa, ospite di “Casa Chi” l’attore parmense non ha escluso la possibilità di intraprendere azioni legali nei confronti dell’attrice, sperando in un richiamo della produzione onde evitare che la concorrente continui, come fatto anche dopo la puntata, a macchiare la sua immagine.

Alex Belli “Nathalie Caldonazzo? Mi auguro che la produzione prenda provvedimenti per ammonirla”

Alex Belli confrontandosi con i giornalisti di “Chi” ha voluto chiarire la sua posizione circa le parole di Nathalie Caldonazzo: “Io penso che noi ci prestiamo al mondo della televisione ed è normale che si parli di noi, professionisti. Infatti, possiamo stare ore a parlare di ciò che è successo sotto le coperte, di quello che volete basta che parliamo di fatti. Non accetto che passino certi messaggi. Questi giudizi non vengono neanche da una psicologa, quale Nathalie non è”. Incalzato sulla possibilità di intraprendere azioni legali, Alex Belli ha detto: “Il fascicolo è pronto. Nathalie è passibile di denuncia. Io sto fermo perchè sono un galantuomo ma mi auguro che la produzione prenda provvedimenti per ammonirla”. Tuttavia, durante la notte, seguente l’ultima puntata, Nathalie Caldonazzo, come d’altronde durante la puntata, non ha affatto marcia indietro anzi, ha rincarato la dose provando a spiegare a Soleil Sorge il suo pensiero su Alex Belli.

