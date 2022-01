Nathaly Caldonazzo a Soleil Sorge/ “Poligamia solo se la scegli, io non l’accetterei”

Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo hanno parlato a lungo nelle scorse ore della questione Alex Belli e Delia Duran. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne accenna alla poligamia, alla possibilità che un uomo possa amare più donne: “Non puoi dire che in amore è giusta l’esclusività fra due persone, l’amore ha mille sfumature”, ma Nathalie Caldonazzo non ci sta: “La poligamia se la scegli, se non la scegli e ti ci ritrovi dentro… esiste per chi accetta questa filosofia ma ci stanno altri miliardi di persone per cui non sta ne in cielo ne in terra”.

Quindi Soleil Sorge aggiunge: “Io conosco Alex e ha una visione dell’amore di un determinato tipo che è molto simile alla mia in realtà”. E ancora: “Io so come è la loro coppia al di fuori di qui, non puoi permetterti di fare un discorso del genere fra Delia e Alex”, riferendosi all’offesa della Duran per ‘l’amicizia’ che si è creata fra Alex Belli e appunto Soleil. “Alex in questo caso è sempre stato coerente – ha continuato Soleil – ha sempre detto quello che pensava e che lui ha questo tipo di visione dell’amore”.

SOLEIL SORGE E NATHALY CALDONAZZO, CONFRONTO SU ALEX BELLI: IL PENSIERO DELLE DUE CONCORRENTI DEL GF VIP

Ma Nathaly Caldonazzo non ci sta: “Si voglio vedere se vede la moglie è complice così con un altro uomo a baciarsi sotto le coperte ecc ecc”. E a quel punto Soleil replica: “Lui ha detto che era anche successo in passato ma che poi si sono addirittura sposati”.

Ma La Caldonazzo obietta: “Dove, a Temptation Island? (Delia Duran è stata una tentatrice in una recente edizione ndr). Non c’è mai stato un bacio, atteggiamenti, weekend fuori, ma bacio mai, mai visto. ma già era troppo a mio avviso quello che ho visto lì ma glie l’ho detto anche a lei. Non si crea, se stai con una persona, una complicità così con un’altra, io non l’accetto poi ognuno è libero di pensarla come vuole”.

