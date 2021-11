Alex Belli dopo il bacio passionale con Soleil Sorge nuovi guai?/ Delia Duran giura vendetta…

Alex Belli è preoccupato per Clarissa Selassiè. Alex si è accorto che dopo la nomination, Clarissa ha cambiato atteggiamento ed è giù di morale. osservandola da lontano mentre chiacchiera con Soleil, commenta: “È cambiata la sua luce completamente”. Soleil spiega all’attore che la causa del suo umore è proprio il timore della Nomination e la paura di dover abbandonare la Casa per sempre, separandosi dalle sue sorelle. Alex Belli poi si confida con Soleil e le dice che secondo lui Clarissa è condizionata dal giudizio degli altri: “Sono così preoccupate del giudizio, però del resto è uno step necessario”. Alex, come più volte ha detto anche alle principesse, è dell’opinione che la nomination sia una fase importante del percorso nella Casa e che il confronto con il pubblico dia la possibilità di migliorare e di rafforzarsi. Soleil è d’accordo con lui e, riferendosi alle volte che è finita in nomination, commenta: “A me è la cosa che piace di più”.

Proprio ieri sera intanto, tra Alex Belli e Soleil Sorge è scattato un bacio passionale. Un bacio molto chiacchierato dai concorrenti della casa. Sophie Codegoni ha commentato: “Un limone da paura ma un limone proprio”. I due si sono lasciati andare a un momento intimo davanti a tutti. Inevitabile il mormorio sotterraneo che ne è conseguito, soprattutto perché più di un concorrente ha dovuto staccarli dicendogli che lo spettacolo era terminato. Intanto dalla redazione Signorini avverte:”Delia Duran pronta a vendicarsi…”

Alex Belli si confronta con Gianmaria Antinolfi. L’attore, parlando di amicizie e di rapporti interpersonali, ci tiene a parlare di quanto accaduto tra loro due nel corso di questa esperienza. “Ci siamo scontrati per cose che non riguardano noi” dice il VIP, spiegando che tra loro due non c’è mai stato un reale problema e che il loro scontro era quasi del tutto infondato. Parlando della Nomination che qualche settimana fa Alex ha fatto a Gianmaria, dice di averlo fatto solo per spronarlo a mostrare di più sé stesso e per fortificarsi ancora di più. “Tu mi hai messo alla prova e mi hai reso più forte” dice l’imprenditore che, a quanto pare, non è risentito per il voto ricevuto. Alex Belli gli dice: “Io e te non abbiamo mai avuto problemi”.

Parlando delle varie tipologie di scontro che possono esserci tra le persone, Alex ammette che quello che c’è stato tra di loro li ha fortificati ancora di più anziché allontanarli: “Ci sono scontri per discutere e scontri per fortificare. Il mio scontro con te appartiene a quest’ultimo tipo”. Grato per tutto, Gianmaria abbraccia il VIP e mostra tutto il suo affetto dicendo: “Io ti apprezzo tanto”. Alex Belli poi dice: “Sai, sono arrivato a 39 anni per capire quando una persona ti dice una cavolata e so che tu mi stai dicendo ciò che pensi”. Il rapporto tra i due sembra essere tornato a quello di un tempo. Durerà?



