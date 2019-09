Alex Belli e Delia Duran/ Ci sarà un tradimento? (Temptation Island Vip)

Delia Duran cede al fascino dei tentatori? E Alex Belli…

Alex Belli e Delia Duran sono fra gli ultimi ad essere sbarcati a Temptation Island Vip 2019, ma questo non vuol dire che non si siano dati subito da fare. Anche se è la lei della coppia ad aver dato finora sfoggio del suo desiderio di divertirsi. Quale migliore occasione, se non grazie alla presenza dei Tentatori? Per ora abbiamo visto ben poco sul loro conto, ma la puntata di stasera sarà a dir poco illuminante. Soprattutto per Alex, che riceverà un filmato della fidanzata davvero particolare. Delia ha un carattere solare ed è sempre pronta a fare festa. Due elementi che, uniti alla passione per il ballo, non possono che diventare un mix esplosivo. La vedremo infatti in spiaggia fare delle lusinghe a tutti i Single in particolare: “Che belli che siete ragazzi, mamma mia. Siete uno più bello dell’altro”. Sarà il party però a darle la possibilità di fare uno dei suoi balletti. Almeno fino a che un Tentatore in particolare non deciderà di prenderla in braccio e buttarla in piscina. Come reagirà Belli di fronte a questo comportamento libertino della fidanzata? Clicca qui per guardare il video di Delia Duran.

Alex Belli e Delia Duran: usciranno da coppia o separati da Temptation Island Vip?

Alex Belli e Delia Duran hanno davvero poco tempo per concludere Temptation Island Vip 2019 come coppia oppure da separati. Nella puntata di questa sera, qualcosa farà perdere il sorriso a lui: che cosa vedrà nel primo falò? Il promo della serata ci svela solo il cambio di espressione del concorrente, prima sorridente e poi rabbuiato. Possiamo solo immaginare che scoprirà quanto Delia si stia divertendo in sua assenza, anche grazie alla presenza di diversi Single interessanti. Non mancheranno i balli, come già sappiamo, e forse persino qualche vicinanza di troppo che farà leva sulla gelosia del fidanzato. Intanto le critiche sui social non mancano, proprio per la presenza di Belli nel programma. “L’entrata di un attore fallito e tombeur-de-femmes seriale, con la sua ultima conquista, è stata la ciliegina su una torta di già visto e vomitevole”, scrive una fan sul profilo ufficiale del reality. A quanto pare però chi ha etichettato da tempo Alex come un farfallone dovrà ricredersi di fronte ad un’inaspettata Delia, decisa a vivere il villaggio e a mettere alla prova il loro amore.

