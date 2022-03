Alex Belli e Delia Duran, come è nata la loro storia d’amore?/ Galeotto fu il set

L’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” non sarà ricordata solo per la vittoria di Jessica Selassiè, ma anche per il “triangolo” che ha avuto per protagonisti Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Di questo si è parlato anche dopo l’uscita dell’attore dal reality, non con poche polemiche, sorte soprattutto per il loro particolare modo di intendere una relazione. La coppia, infatti, ha parlato a più riprese di “amore libero“, concetto che ha suscitato critiche proprio perché va al di là del rispetto che dovrebbe esserci sempre tra due innamorati.

Soleil Sorge come è finita con Alex Belli?/ "Noi autodistruttivi": lei replica che..

Ora che questa esperienza si è conclusa i due sembrano essere pronti a riprendere da dove avevano lasciato, convinti che la loro storia sia forte al punto da resistere alla tempesta che si era creata con l’ex corteggiatrice di “Uomini e donne”.

Alex Belli e Delia Duran: come è nato il loro amore?

Ma in che modo si sono conosciuti Alex e Delia? Al momento del loro primo incontro entrambi avevano alle spalle un matrimonio finito, lui con Katarina Raniakova, lei con Marco Nerozzi. In quest’ultimo caso, però, i due hanno dato una versione differente su come siano andate le cose tra loro: lei ha parlato di violenze subite dall’uomo, mentre lui ha riferito di essere stato abbandonato dalla “gieffina” che si era avvicinata ad Alex sperando di ottenere qualche dritta per sfondare come influencer.

Alex Belli tra Soleil-Delia, Moige e Don Mazzi contro amore libero/ "Vergogna in tv"

Sulla base di quanto raccontato da Entrambi, i due si sono conosciuti sul set di “Furore – Capitolo secondo“, nel quale recitavano entrambi. Poco tempo dopo la loro relazione è stata ufficializzata, fino ad arrivare alle nozze celebrate il 26 maggio 2021, anche se si tratterebbe di un rito che non avrebbe validit. Ma su una cosa non ci sono dubbi: ci sarà ancora modo di parlare di loro.

LEGGI ANCHE:

"Delia Duran ha avuto storia con Gian Germano Giuliani"/ Retroscena "Berlusconi fan…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA