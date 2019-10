Alex Belli e Delia Duran/ Le critiche dei fan: “Attori mediocri” (Temptation Island Vip)

Alex Belli e Delia Duran si raccontano nello speciale “Il viaggio di Temptation Island Vip”

Alex Belli e Delia Duran sono stati fra gli ultimi a prendere parte del programma condotto da Alessia Marcuzzi: avremo modo di rivivere la loro storia nella puntata speciale Il viaggio di Temptation Island Vip. Nel frattempo i due sono ritornati sotto ai riflettori dei siti di gossip per un altro motivo, a causa di un evento drammatico. “C’è stata una colluttazione pesante dove Delia ed io abbiamo subito un’aggressione dal suo ex che non è degno di portare nemmeno il nome di uomo“, dice l’attore in una Storia. L’incontro non voluto si è concluso però con qualche ematoma e un polso slogato per Delia, ma i fan si sono molto preoccupati per le sorti della coppia. In realtà qualcuno ha pure messo in dubbio che l’aggressione sia vera, come Mila Suarez, l’ex di Belli. “Il loro incontro è avvenuto in un tribunale per via della causa di divorzio e secondo voi, con le forze dell’ordine davanti, succedeva tutto questo casino? Scusate ma faccio davvero fatica a crederci come tante altre cose“, ha detto infatti in una Storia, aggiungendo anche di aver avuto modo di parlare con l’ex marito della Duran, ottenendo una versione diversa dei fatti. Mila si è resa anche disponibile a fare delle dichiarazioni in merito, ma non sappiamo più nulla: la Suarez deciderà di rivelare la sua verità oppure cadrà tutto nel vuoto?

Alex Belli e Delia Duran: i fan dubitano di loro…

Chi li ama e chi invece crede che siano solo degli attori: Alex Belli e Delia Duran hanno fatto discutere a Temptation Island Vip 2019. Dopo aver tentato di raggiungere la fidanzata, sulla falsa riga della famosa fuga di Ciro Petrone, l’attore ha deciso di richiedere il falò di confronto immediato. Ad alimentare la sua rabbia è stato il rapporto sempre più stretto fra la sua fidanzata e il single Riccardo Colucci, ribattezzato dall’artista come Acquaman. “C’è stata attrazione fisica, ma non così forte da rovinare l’amore che ho per te. Vedevo lui in te!“, ha detto invece Delia durante il confronto con il fidanzato. Silenzio assoluto invece sugli sguardi intensi che la ragazza e il Tentatore si sono scambiati in più di un’occasione, mentre sminuiti gli abbracci: la Duran sentiva solo la mancanza del suo vero compagno. Dopo fiamme e scintille, tutto si conclude con un bacio appassionato e una dichiarazione d’amore eterno da parte di entrambi. Il web però insorge sui social: tutto finto, dicono in molti. “Lei più finta dei soldi del monopoli, lui un cafone senza pari“; “Attori mediocri“; “Lui sembrava lo stesso di Centovetrine, che attorone“, dicono sui social. Clicca qui per guardare il video del falò di confronto di Alex Belli e Delia Duran.

